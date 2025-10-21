Самая молодая звезда 'Поймать Кайдаша' показала фото со своей свадьбы: как выглядит муж Дарьи Федины

Украинская актриса Дарья Федина, которая в 17 лет дебютировала в сериале "Поймать Кайдаша", поделилась с поклонниками романтическими фотографиями со своей свадьбы. Влюбленные попозировали на камеру в изысканных образах с национальными мотивами, нежно обнимая и целуя друг друга.

Видео дня

Фотографии с важного дня артистка обнародовала на личной странице в Instagram. Заметим, что впервые о свадьбе пары стало известно в конце августа, однако тогда актриса не спешила приоткрывать завесу своей личной жизни.

Чтобы отпраздновать официальное узаконивание отношений с избранником, Дарья Федина одела нежное белое платье без рукавов и с глубоким V-образным вырезом. Она дополнила аутфит чокером с национальными узорами, а также веночком из цветов.

Любимый самой молодой звезды "Поймать Кайдаша" нарядился в стильную вышиванку, которую скомбинировал со светлыми брюками. Хотя на фото и не видно всего лица мужа Дарьи Фединой, можно заметить, что он имеет короткую стрижку и густые усы. К тому же, как стало известно OBOZ.UA, избранник актрисы является военнослужащим, который имеет отношение к сфере искусства.

Что интересно, Дарья Федина пообещала фанатам показать больше фотографий со свадьбы при одном условии. Она попросила помочь закрыть сбор на дроны для роты огневой поддержки 108-го батальона "Волков Да Винчи", где проходит службу ее муж.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Дарья Федина рассказала о хейте из-за сериала "Поймать Кайдаша", неприятии Киева и приоткрыла завесу в свою частную жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!