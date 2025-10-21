УкраїнськаУКР
Самая молодая звезда "Поймать Кайдаша" показала фото со своей свадьбы: как выглядит муж Дарьи Федины

Самая молодая звезда 'Поймать Кайдаша' показала фото со своей свадьбы: как выглядит муж Дарьи Федины

Украинская актриса Дарья Федина, которая в 17 лет дебютировала в сериале "Поймать Кайдаша", поделилась с поклонниками романтическими фотографиями со своей свадьбы. Влюбленные попозировали на камеру в изысканных образах с национальными мотивами, нежно обнимая и целуя друг друга.

Фотографии с важного дня артистка обнародовала на личной странице в Instagram. Заметим, что впервые о свадьбе пары стало известно в конце августа, однако тогда актриса не спешила приоткрывать завесу своей личной жизни.

Самая молодая звезда "Поймать Кайдаша" показала фото со своей свадьбы: как выглядит муж Дарьи Федины

Чтобы отпраздновать официальное узаконивание отношений с избранником, Дарья Федина одела нежное белое платье без рукавов и с глубоким V-образным вырезом. Она дополнила аутфит чокером с национальными узорами, а также веночком из цветов.

Любимый самой молодой звезды "Поймать Кайдаша" нарядился в стильную вышиванку, которую скомбинировал со светлыми брюками. Хотя на фото и не видно всего лица мужа Дарьи Фединой, можно заметить, что он имеет короткую стрижку и густые усы. К тому же, как стало известно OBOZ.UA, избранник актрисы является военнослужащим, который имеет отношение к сфере искусства.

Самая молодая звезда "Поймать Кайдаша" показала фото со своей свадьбы: как выглядит муж Дарьи Федины

Что интересно, Дарья Федина пообещала фанатам показать больше фотографий со свадьбы при одном условии. Она попросила помочь закрыть сбор на дроны для роты огневой поддержки 108-го батальона "Волков Да Винчи", где проходит службу ее муж.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Дарья Федина рассказала о хейте из-за сериала "Поймать Кайдаша", неприятии Киева и приоткрыла завесу в свою частную жизнь.

