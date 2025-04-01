'Самая красивая семья': Бекхэмы с детьми отпраздновали предстоящий день рождения Дэвида на фоне скандальных заявлений его 'экс-любовницы'. Фото

Бывший футболист Дэвид Бекхэм и певица Виктория Бекхэм продолжают наслаждаться семейным счастьем, не обращая внимания на очередные скандальные заявления экс-помощницы Ребекки Лоос, вновь заговорившей о якобы романе с легендарным спортсменом. Пока бывшая ассистентка дает громкие интервью, звездная семья собралась в Майами, чтобы начать празднование 50-летия Дэвида, официально отмечающегося в мае.

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Несмотря на то, что юбилей Дэвида Бекхэма приходится на 2 мая, супруги решили начать праздничные мероприятия раньше времени. В Майами состоялась вечеринка, на которую были приглашены близкие друзья семьи и члены семьи. Фото с мероприятия Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram, на которых она, ее муж и дети позируют в роскошных нарядах на лестнице элитного ресторана.

"Великолепный способ начать первое со многих празднований дня рождения Дэвида Бекхэма в окружении друзей и семьи. Поцелуи из Майами!" – написала певица.

Сам именинник также выложил несколько снимков, поблагодарив своих близких: "Так что я решил начать праздновать немного раньше, такая особая ночь в Майами. Мне повезло, что у меня есть замечательные друзья и семья, с которыми я могу начать празднование 50-летия".

На фото с вечеринки можно увидеть, как Бекхэм позирует с женой, 13-летней дочерью Гарпер и сыновьями Ромео и Крузом. Также на мероприятии присутствовали девушка Ромео, модель Миа Реган и девушка Круза, Джеки. Старший супруг, Бруклин, похоже, не смог присоединиться к празднованию.

Но, несмотря на это, в сети почти единогласно фанаты звездных супругов произнесли: "Лучшая семья".

Новые заявления Ребекки Лоос

Пока Бекхэмы отмечают будущий юбилей Дэвида, в информационном пространстве снова разразился скандал, связанный с давними обвинениями в измене. Бывшая ассистентка Дэвида, Ребекка Лоос, которая в 2004 году заявила о якобы романе с футболистом, недавно дала интервью австралийскому проекту "60 минут", сообщает Page Six. Она в очередной раз подчеркнула, что "никогда не преувеличивала" и "не врала" о своих отношениях с Дэвидом Бекхэмом.

Она назвала себя смелой из-за того, что выступила против "самой сильной, самой влиятельной пары в медиа, которая имеет все деньги мира на лучший PR, лучших юристов". По ее словам, после признания в 2004 году медиа создали вокруг нее негативный образ, в то время как сам экс-футболист остался практически неприкосновенным.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дэвид Бекхэм всегда отрицал обвинения в измене. Знаменитость считает подобные упреки бессмысленными.

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