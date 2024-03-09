С женой вместе уже 28 лет, а младший сын идет по его стопам. Что известно о семье Киллиана Мерфи, претендующего на 'Оскар'

Ирландский актер, звезда "Оппенгеймера", "Острых козырьков" и потенциального победителя "Оскара", Киллиан Мерфи почти никогда не рассказывает о своей семье, а тем более жене, с которой уже более 28 лет вместе. От любви всей жизни у него двое сыновей – Малаки и Арона, младший из которых уже пробует себя в актерстве.

Отношения Киллиана Мерфи с художницей Ивонной Макгиннесс начались в далеком 1996 году на съемках "Диско свиньи", когда обоим было по 20 лет. Ранее в интервью The Guardian актер рассказывал о событии, которое стало началом их знакомства: "Она приехала с нами на гастроли. Это было так увлекательно – мы все были просто детьми, которые пытались найти свой путь – но такое особенное время".

Ивонна Мангиннесс – ирландская криэйторка, работающая в сфере видеоинсталляций с помощью фильма, перформанса, скульптурных и текстильных элементов, звука и текста.

Их роман продолжался до 2004 года, пока Мерфи не сделал предложение, из-за чего пара в браке уже 28 лет. Они долго скрывали любую информацию об отношениях, но в августе 2024 года на вручении премии "Золотой глобус" он впервые за долгое время появился с супругой на публике.

Во время своей речи Мерфи даже поблагодарил ее и сыновей: "Поскольку мне не удается делать это слишком часто, я хочу поблагодарить свою семью. Двое из них троих сидят там, внизу. Нам пришлось оставить одного из них дома сдавать экзамены. Но просто спасибо, что вытерпели меня, вытерпели половину меня, мою тень, мое отсутствие, остатки меня, когда я снимаюсь в фильмах как этот ["Оппенгеймер"] или работаю в целом. Вы всегда рядом. Мне это нравится. Так что спасибо".

Теми двумя детьми являются 18-летний Малачи и 16-летний Арон. Самый младший сын избрал для себя актерскую карьеру и пошел по стопам отца. В феврале этого года он подписал контракт с киностудией, сообщил Mirror. В скором времени юношу можно будет увидеть в фильме "Клара и солнце", экранизации романа Ишигуро Кадзуо режиссером Тайкой Вайтети. Компанию к киноленте ему составят Дженна Ортега и Эми Адамс.

Ранее Аран снимался в фильме "Лола" и в гастрольном спектакле "Гамнет", где он сыграл главного героя.

До 2015 семья проживала в Лондоне, Великобритании, но в этом году все изменилось, ведь актер решил вернуться на Родину – Ирландию в Дублин. Он мечтал, чтобы его дети называли себя ирландцами. В интервью The Guardians Мерфи рассказал, что дети смогли легко адаптировать к акценту: "Видимо, мы хотели, чтобы они были ирландцами. Удивительно, как быстро их акценты адаптировались. Даже в течение года после возвращения они исчезают в этом развратном западнобританском стиле".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Киллиан Мерфи, вероятно, станет главным героем в следующем фильме о приключениях агента 007. Из-за потери общественной заинтересованности во франшизе и популярности актера режиссеры будут пытаться поднять рейтинги следующей киноленты, так называемым, хайпом.

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