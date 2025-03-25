'Русофобия – это хорошо, а Крым – Украина': немецкий стилист передал важное послание миру в своих новых образах. Фото

Немецкий стилист Франк Питер Уайлд с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины демонстрирует поддержку нашего государства. Благодаря своим новым образам стилист передает миру важные месседжи и акцентирует внимание на том, что террористическая деятельность российской власти никогда не должна быть прощена.

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Так, например, в одном из последних постов в Instagram берлинец позировал на камеру в лифте в символической футболке с надписью: "Русофобия это хорошо". Он держал в руках букет с яркими лилиями, а на фоне повесил сине-желтый флаг

Не остался без внимания Франка Питера Уайлда и российский ракетный удар, который террористы нанесли 24 марта по Сумам. В результате атаки были повреждены многоэтажные жилые дома и школа, а ранения получил 101 человек. Чтобы выразить поддержку украинцам, стилист обнародовал фото в футболке с сине-желтым принтом, держа в руках лист бумаги с надписью "Sumy" и хештегом #russiaIsATerroristState.

Франк Питер Уайльд также продемонстрировал образ, где соединил футболку с символической фразой "Крым – это Украина", сине-желтый флаг и флаг крымских татар. Такой лук дизайнер создал в ответ на заявление спецпредставителя президента Америки на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. В интервью журналисту Такеру Карлсону политик заявил, что Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" являются самыми большими препятствиями для урегулирования войны. Уиткофф добавил: "Они русскоязычные, были референдумы, где большинство людей показали, что они хотят быть во власти России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта".

В ответ на это стилист написал под публикацией: "Как по поводу того, чтобы выполнить домашнее задание, прежде чем повторять пропагандистское дерьмо россиян, господин Стив Уиткофф?"

Важное сообщение миру Франк Питер Уайлд передал и с помощью футболки с надписью: "Сделайте Россию маленькой снова". На наряде дизайнера и его товарища были нанесены принты с сравнением карты РФ в 1462 году и наше время. На следующих фотографиях они позировали на камеру в луках с призывом делать все возможное, чтобы Россия возместила Украине все убытки.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Франк Питер Уайльд рассказал, что смог изменить мнение многих немцев об Украине. Стилист признался, что сам начал узнавать разные подробности о нашей стране только после начала полномасштабной войны, однако стал "украинским окном в европейский мир культуры и моды".

А осенью 2024 года дизайнер посетил Киев. Однако его визит в столицу не обошелся без неприятных происшествий, ведь из-за объявления воздушной тревоги он был вынужден провести определенное количество времени в укрытии. Оттуда он передал послание россиянам: "Россия, мы никогда не забудем, что ты сделала. Мы никогда не простим то, что ты делаешь с экономикой, с детьми, с окружающей средой и с человечеством во всем мире".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Стинга показала жуткие фото из Украины и призвала к немедленной помощи украинцам.

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