Руслане Лыжичко – 52: в кого влюблялась певица и почему ее 30-летний брак висел на волоске

Сегодня, 24 мая, украинская певица Руслана Лыжичко празднует свой 52-й день рождения. Артистка развивала карьеру еще со школьных лет, поэтому смогла стать настоящей профессионалкой в индустрии музыки, что ярко продемонстрировала в 2004 году, ведь принесла нашей стране первую победу на песенном конкурсе Евровидение. Однако в то время, как о творческом пути исполнительницы известно много, далеко не все знают, что она имеет и довольно насыщенную личную жизнь, ведь неоднократно влюблялась и переживала болезненные расставания.

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Так, например, первые романтические чувства к парню у звезды возникли еще в детском саду, а вот в серьезные отношения она вступила в подростковом возрасте. Однако окончательно сердце артистки смог завоевать ее супруг Александр Ксенофонтов. Пара вместе уже 30 лет и, как признавалась певица в интервью Славе Демину, пережила не одну ссору и даже серьезный кризис в браке.

"Впервые я влюбилась, когда была маленькой, в пять лет. Это был беленький мальчик, такой милый. Мы играли в одной песочнице в Карпатах. И так мы сложно расставались, мне было жаль, что я его больше не увижу. В школе я на парней махала рукой, была "своим пацаном". А вот в 14 лет я влюбилась в клавишника из нашей группы. Но он потом уехал в Америку. Когда СССР распался, очень многие уехали. Тяжело мы расставались, я так не хотела этого. Но я его довольно быстро забыла", – поделилась звезда.

По словам Русланы Лыжичко, ее первого бойфренда звали Эдуард. После разрыва экс-пара довольно долго не виделась, однако однажды судьба их все же свела. Как вспомнила исполнительница, когда она уже построила успешную карьеру и гастролировала по миру с концертами, вышла в эфир на радио в Берлине. Тогда ей прямо в студию позвонил Эдуард. Артистка призналась, что была сильно шокирована из-за такого поступка мужчины , однако все же смогла с ним немного пообщаться.

Во время учебы в консерватории Русланы Лыжичко встречалась еще с двумя парнями, однако не чувствовала, что нашла "своего" человека. По словам исполнительницы, настоящая искра промелькнула, когда она встретила своего мужа Александра Ксенофонтова. Пара связала себя узами брака 28 декабря 1995 года, однако без сложных периодов не обошлось.

"Это начинается, когда появляется абсолютное разочарование: ты не веришь больше в эти отношения. Ты не веришь в завтрашний день с этим человеком. Это было зимой после второго Майдана. Казалось, мы столько всего прошли, мы даже и не готовились, что может быть что-то такое экстремальное, что мы не перейдем через это. Потому что все было пройдено", – говорила артистка.

По словам Русланы Лыжичко, самый большой кризис в их браке возник в 2017 году. Тогда речь шла о ее выступлении на сцене Евровидения в качестве приглашенной гостьи.

"Он зашел опять на мою территорию, а там, где он заходит на мою территорию, все – меня отрубило. И наступил этот день, и я говорю: "Саш, я не вижу уже нас вместе". Я его допекла просто с этим. Говорила, что если ты меня не поддерживаешь и не делаешь все, чтобы я стояла на сцене, а еще мне забрасываешь какие-то там свои идеи, я не вижу нас вместе. Все. Он меня оттолкнул очень. Я помню этот день. Мы сидим в машине, я говорю: "Саш, все". Он говорит: "Ну если ты так хочешь, то пусть будет". Я помню, как спокойно он это сказал, аж с выдохом. Мы договорились, что на следующий день идем и подаем на развод. Наступил этот день, я возвращаюсь к нему и думаю: "А когда на меня такое нашло?". Я говорю: "Саш, я не смогу этого сделать, ты сможешь?". Он говорит: "Нет, я не собираюсь никуда идти, я ничего не буду подавать". И я говорю: "Я тоже не собираюсь". Так закрыли вопрос, все закончилось. И с тех пор – уже никогда", – поделилась знаменитость.

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