Руслане – 53 года: что мешает легенде Евровидения проводить с мужем достаточно времени и почему у нее нет детей

24 мая украинской певице Руслане Лыжичко, которая в 2004-м принесла нашей стране первую победу на Евровидении, исполнилось 53 года. Большую часть жизни артистка посвятила сцене, однако, реализовывая свой потенциал в индустрии музыки, не отодвинула на задний план и личную жизнь. Более 30 лет она состоит в браке с Александром Ксенофонтовым, с которым бок о бок преодолевала кризисы.

Что интересно, между влюбленными не исчезает "искра" несмотря на то, что сейчас они не имеют возможности достаточно наслаждаться временем, проведенным в компании друг друга. Как объясняла звезда, этому мешают их плотные рабочие графики. Что известно о личной жизни артистки читайте в материале OBOZ.UA.

"Мало времени имеем просто посидеть, подержаться за руки, обняться. В наше время посидеть просто 10 минут вместе – это уже роскошь. В том смысле, что и он, и я работаем постоянно. Мы очень мало бываем вместе. И даже просто посидеть вместе и подержаться за руки, это как, не знаю... Это просто рай. Тот, кто это прочитает, точно меня поймет", – делилась звезда подробностями отношений с мужем.

Однако, несмотря на такие обстоятельства, романтика в браке Русланы и Ксенофонтова никуда не исчезает. Как рассказывала звезда Евровидения, она устроила трогательный сюрприз мужу на день рождения: зажгла в комнате много свечей, украсила все аутентичными рушниками и создала невероятную атмосферу.

"В тот вечер я ему сказала слова, от которых у него пошли скупые мужские слезы. Он даже отвернулся, сказал: "Прекрати". И потер глаза, потому что я увидела, ему как ком в горло подошел. Я говорю: "Саша, это правда". Я хочу тебя поблагодарить за все. И это останется между нами. Потому что он великую вещь для меня сделал и делает дальше. Я за это поблагодарила. И он был счастлив, что услышал это все", – раскрыла певица.

Тогда как Руслане удалось найти настоящую любовь, мамой она пока так и не стала. Знаменитость откровенно признавалась, что за свою жизнь немало раз пыталась забеременеть, но все заканчивалось неудачей. Более того, артистка даже переживала выкидыш, ведь не прислушалась к советам врача.

"Это был очень-очень короткий срок. В 2010 году был первый мой ЭКОпротокол, и я очень благодарна врачам. Это фантастические врачи. Я не до конца тщательно всего придерживалась – истощалась, заигрывала с природой. А нельзя так. И мне однажды так в глаза зарядили и сказали: "Ты если бы очень хотела, ты бы забеременела. А если ты не забеременела, значит ты не так хотела", – вспоминала артистка.

Руслана не знает причин, почему ей не удалось стать мамой. По словам знаменитости, она не имеет никаких проблем со здоровьем, поэтому долгое время не оставляла попыток родить "свою копию".

