Не Путин главный. Известный украинский психотерапевт объяснил, почему россияне выбирают войну, и составил психологический портрет агрессора

Россияне искренне верят в собственную правоту в войне против Украины – и именно в этом заключается наибольшая опасность. Об этом заявил известный украинский психотерапевт и популярный телексперт Олег Чабан

По словам специалиста, главная иллюзия сегодня – считать россиян обманутыми. По мнению Олега Чабана, с нами воюет общество, которое приняло насилие как норму. Обсуждая перспективы послевоенных отношений, психотерапевт отметил: настоящее примирение может так и не наступить. Об этом психотерапевт рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Россияне искренне верят – и именно в этом, пожалуй, заключается самая большая беда, – утверждает Олег Чабан. – Чтобы понять этот феномен, стоит обратиться и к истории, и к тем мыслителям, которые глубоко исследовали вопросы коллективного сознания и моральной ответственности. Здесь на помощь приходит гениальный Карл Ясперс – немецкий философ и психиатр, который после Второй мировой войны ездил по Германии и говорил: "Это не Гитлер, это вы, это мы, немцы, сделали концлагеря".

Олег Чабан также напомнил о документальных проектах журналиста и писателя Иллариона Павлюка "Обычные зомби. Как работает ложь" и "Зомби-2. Промывание мозгов", где исследуются механизмы манипуляции массовым сознанием. Психотерапевт участвовал в создании этих фильмов. "Это научно-популярные телефильмы, исследующие механизмы психологического воздействия и показывающие, насколько легко можно манипулировать сознанием людей, – говорит Чабан. – Я участвовал в этих работах как научный консультант. Поэтому то, что сегодня россияне искренне верят: что борются с фашизмом, что против них настроен весь мир, что они "защищают великую державу", – это искренняя вера с их стороны. И именно в этом заключается огромная проблема. Почему это проблема? Потому что возвращение к рациональному, критическому мышлению займет десятки лет. Принятие того, что они наделали и что продолжают делать, – это долгий процесс".

Говоря о будущих отношениях между странами после войны, психотерапевт заметил: полноценного примирения может и не произойти: "Особенно, если у людей остались родственники там, которые и в дальнейшем разделяют те убеждения. Опять же, стоит обращаться к истории – к странам, которые проходили подобные испытания. Наиболее показательным примером является Германия после Второй мировой войны, частично Испания после гражданской войны. Там мы видим, что процесс восстановления отношений и формального взаимодействия возможен, но полное примирение во многих случаях никогда не произойдет. В Украине, например, будет огромное количество людей, которые будут испытывать ненависть к агрессору. Они будут ходить на кладбище, смотреть на молодые лица на памятниках и никогда не простят – по крайней мере до тех пор, пока живы".

В то же время он подчеркнул, что коллективная травма существует не только у жертвы, но и у агрессора: "Коллективная травма существует не только у тех, на кого навалилась война, кого несправедливо пытают и разрушают их жизнь в Украине, но и у агрессора. Мы об этом мало говорим. Эти люди должны осознать свои действия, почувствовать раскаяние. И этот процесс займет десятки лет. Но есть шанс, что изменения произойдут. И для этого не надо придумывать что-то новое – история уже дает примеры. Германия до сегодняшнего дня осознает и раскаивается за фашизм, который породила".

Полное интервью с психотерапевтом Олегом Чабаном читайте на OBOZ.UA здесь.

