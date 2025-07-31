Россия разбила квартиру известной телеведущей: Екатерина Соляр с дрожащими руками показала последствия атаки на Киев

В ночь на 31 июля страна-агрессор Россия в очередной раз устроила массированную комбинированную атаку на Киев. В результате обстрела серьезные повреждения получила квартира украинской телеведущей Екатерины Соляр.

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После страшной ночи журналистка вышла на связь в Instagram и с дрожащими руками показала свою разбитую недвижимость. На кадрах можно увидеть, что в ее жилище выбиты окна, обвалилась часть потолка и испорчена мебель.

"В принципе, я жива... Я немножечко сейчас, может, не совсем адекватная, но живая. Я не знаю пока, чем помочь, трясутся руки, но я норм", – поделилась ведущая.

После начала воздушной тревоги в столице, Екатерина Соляр решила провести ночь в коридоре. Вероятно, благодаря этому она избежала ранений и уберегла себе жизнь.

Когда журналистка немного пришла в себя после обстрела, она обнародовала еще одно видео, где пьет кофе напротив разбитого окна и без лишних слов смотрит на последствия террористической деятельности РФ. Ролик Соляр коротко подписала: "У меня есть только два желания с утра. Кофе у меня уже есть".

Увидев кадры разрушенной квартиры ведущей, пользователи сети не остались равнодушными к этой ужасной ситуации, поэтому оставили много слов поддержки в комментариях:

"Господи, Екатерина, слава Богу вы жива и цела. Здоровья вам крепкого и сил".

"Катя, вам слова искренней поддержки! Надеюсь, что для нас этот ужас когда-то кончится, а эти нелюди просто исчезнут со следующими землетрясениями".

"Сочувствую вам, Екатерина! Желаю вам скорейшего восстановления сил, и вашего состояния! Это просто ужас и мрак".

Напомним, что поздно вечером 30 июля РФ начала массированную атаку на Киев, применив дроны-камикадзе типа "Шахед", а утром крылатые ракеты. Последствия вражеского удара зафиксированы в четырех районах столицы. К сожалению, шесть человек погибли, а еще 52 получили ранения.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Тополя, квартиру которой разбила российская ракета, рассказала, кто был внутри в момент обстрела.

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