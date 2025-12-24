Российский певец-'молчун' неожиданно поддержал Украину на концерте в Польше и поставил крест на возвращении в РФ

Российский рэпер Гио Пика, который после начала полномасштабной войны придерживался публичного молчания, впервые озвучил позицию, которую в РФ уже восприняли как неприемлемую. Во время концерта в Варшаве, Польша, артист обратился к украинцам со сцены, фактически поставив крест на беспрепятственном возвращении в Россию.

Речь идет о словах поддержки в адрес украинцев, которые покинули дома из-за войны. Хотя высказывание не содержало прямого осуждения агрессии РФ, оно вызвало резкую реакцию со стороны российской аудитории и пропагандистских площадок. Этот эпизод с концерта опубликовали в TikTok.

Во время выступления в польской столице Гио Пика обратился к залу, где, по его словам, было много людей, которые покинули родные дома. Отдельно он упомянул украинцев, вынужденных уехать из-за войны, и сказал: "Здесь, наверное, большинство, тоже покинули родной дом. Особенно хочется отметить эту тему у тех, кто покинул ее из Украины. Люди, мира вам, вашему дому".

Эти слова стали первым публичным сигналом позиции исполнителя с момента полномасштабного вторжения России в Украину. До этого Гио Пика избрал тактику полного замалчивания войны, не комментируя ни боевые действия, ни так называемую "специальную военную операцию". Именно такая позиция позволяла ему продолжать гастроли как в России, так и за рубежом, в частности в странах Европы и США.

В то же время после 24 февраля 2022 года концерты артиста на временно оккупированных территориях Украины были сорваны. В частности, выступление в ночном клубе Chicago в оккупированном Донецке, запланированное на 26 февраля 2022 года, "перенесли" из-за "сложившейся ситуации и запрета на проведение развлекательных мероприятий". Аналогично не состоялся и концерт в Луганске 27 февраля.

В апреле 2023 года имя Гио Пики снова появилось в украинском информационном пространстве после того, как песня "Где прошла ты", записанная вместе с рэпером Кравцом, возглавила рейтинг Apple Music "ТОП-100 Украины". Это тогда вызвало общественный резонанс, учитывая то, что Кравц ранее выступал в так называемой "ДНР", а сам Гио Пика публично не высказывался о войне.

После концерта в Варшаве ситуация изменилась. Теперь в российских соцсетях и пропагандистских сообществах начали появляться посты с возмущением. В частности, пользователи обвиняют артиста в том, что он "выразил сочувствие украинскому народу", не сказав ни слова о российских военных. В частности, там прямо заявляют, что его возвращение в РФ было бы "позором" и призывают "обратить внимание соответствующие органы".

Гио Пика (Гио Джиоев) родился 8 мая 1978 года в Тбилиси в семье осетин, вырос в Москве. По образованию он медик, работал фельдшером, медбратом, анестезиологом и водителем скорой помощи. Музыкальную карьеру начал только в 30 лет в Сыктывкаре, сочетая рэп, шансон и речитатив, который сам называет "русской тюремной словесностью". Несмотря на специфическую тематику творчества, проблем с законом артист не имел.

Ранее OBOZ.UA писал, что в России в сентябре распространили еще одну информационную манипуляцию, связанную с именем Гио Пики. Российские пропагандистские медиа разогнали фейк о барбадосской певице Рианне, которая якобы слушает трек российского рэпера. Речь шла об изображениях, опубликованных на фан-аккаунте, а не на официальной странице артистки. Фото были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, а пост сопровождался песней Гио Пики "Буйно Голова". Несмотря на это, российские ресурсы подали информацию как доказательство "интереса мировой звезды" к российской сцене.

