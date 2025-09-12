Россияне подставили поп-диву Рианну, которая выступала на Донбассе: что за фейк распространяет пропаганда

В стране-агрессоре России создали фейк о 37-летней барбадосской певице Рианне, которая в свое время давала концерты в Украине. Пропагандисты активно распространяют фотографии поп-дивы с ее любимым ASAP Rocky, на которую звезда якобы наложила трек российского рэпера.

Видео дня

Поклонники селебрити из РФ обрадовались, что она будто бы интересуется творчеством их артистов, однако не обратили внимание на один важный нюанс. Кадры были обнародованы не на официальной странице Рианны в Instagram, а на фан-аккаунте.

На фотографиях, которые, кстати, сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, "звездная пара" предстала перед камерой в деловых образах. Автор фан-аккаунта Рианны коротко подписал фотографию "Mafia" и добавил композицию Гио Пики "Буйно Голова".

Пропагандистские медиа быстро начали распространять новость, что звезда "слушает" российского рэпера. Сами же россияне оставили под постом кучу восторженных комментариев: "В ноябре Лужники (стадион в Москве. – Ред.), видимо, собираем, доставайте сервиз", "Россия никогда не была так близка к золотой эре американского рэпа", "Я была готова ко всему, но не к такому звуковому сопровождению".

Что известно о Гио Пике

Гио Джиоев родился 8 мая 1978 года в столице Грузии – Тбилиси в семье осетин. С юного возраста он начал развивать вокальные навыки, однако сделать музыку своей профессией не смог. Со временем вместе с семьей Гио Пика уехал в Москву, где поступил в медицинский университет. После окончания вуза он работал фельдшером, медбратом, анестезиологом и даже водителем автомобиля скорой помощи.

В 2006-м рэпер переехал в российский город Сыктывкар, где и начал развивать музыкальную карьеру. Первый трек Гио Пика записал в 30 лет. Артист называет жанр, в котором создает свои композиции, "русской тюремной словесностью". Фактически, он сочетает шансон, рэп и речитатив.

Хотя Гио Пика и создает песни в стиле тюремной лирики, проблем с законом никогда не имел. В свое время рэпер злоупотреблял наркотиками, а в 14 даже едва не умер из-за передозировки. После инцидента он отказался от веществ.

Выступление Рианны на Донбассе

До оккупации россиянами Донецк можно было назвать такой-себе столицей культурной жизни Украины. В город приезжали мировые звезды с масштабными концертами, одной из которых была Рианна.

Исполнительница выступала на праздновании 75-летия ФК "Шахтер" на той самой арене. Организаторам мероприятия пришлось построить гримерку площадью 200 квадратных метров и доставить воду для знаменитости из Америки.

Скандал с возлюбленным Рианны из-за Z-подвески

В 2023 году рэпер ASAP Rocky нарвался на серьезную критику в сети. Артист выпустил серию украшений в форме танков, образующих букву Z. Многие юзеры начали обвинять исполнителя в пропаганде российской агрессии против Украины и поддержке геноцида нашего народа.

Однако позже некоторые пользователи сети нашли оправдание выпуску Z-подвески. Юзеры предположили, что форма украшения посвящена совместному сыну рэпера и Рианны, которого они назвали RZA Athelston Mayers, что произносится как Ризза, а не поддержке терроризма России.

"NME сообщает, что RZA определился со своим рэп-именем после того, как узнал о важности буквы "Z" во время изучения ислама. Согласно изданию "Hip Hop in America: A Regional Guide Vol. 1", в исламе буква "Z" означает природу или сущность Бога", – отмечалось в посте AGNOSTIC MEDIA.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что россияне оболгали Елену Зеленскую фейком о покупке новенького Bugatti за 4,5 миллиона евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!