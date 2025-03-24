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Российский актер Ефремов, который просился на "СВО" в обмен на свободу, выйдет из тюрьмы через четыре года после смертельного ДТП

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
2,3 т.
Российский актер Ефремов, который просился на 'СВО' в обмен на свободу, выйдет из тюрьмы через четыре года после смертельного ДТП

Скандальный российский актер Михаил Ефремов, который в 2020 году попал за решетку, ведь спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие, а со временем просился в "СВО", чтобы выйти на свободу, получил право на условно-досрочное освобождение. Соответствующее решение 24 марта было принято Алексеевским районным судом Белгородской области.

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Как отмечают росмедиа, ему предстояло провести в тюрьме 7,5 лет, однако во время заключения он работал в библиотеке, а на заседание заявил: навсегда отказался от алкоголя и никогда в жизни больше не сядет за руль. К тому же актер отметил, что во время пребывания в колонии понял, что хочет жить "по новому". Поэтому суд принял решение об УЗД, ведь, по словам прокурора, "цель уголовного наказания актера достигнута".

Российский актер Ефремов, который просился на "СВО" в обмен на свободу, выйдет из тюрьмы через четыре года после смертельного ДТП

Кроме того, как сообщают пропагандистские медиа, Ефремов просил удовлетворить ходатайство об условно-досрочном увольнении по состоянию здоровья. В течение последних 6 месяцев ему несколько раз потребовалась помощь врача-пульмонолога, специализирующегося на патологиях дыхательных путей.

"Хочется жить, но жить по-другому. У меня проблемы со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях", – заявил актер.

Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов на своем автомобиле Grand Cherokee на полной скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Актер, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, не пострадал. Однако 57-летний водитель другого авто получил тяжелые травмы в результате которых скончался в больнице. Ефремова осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Российский актер Ефремов, который просился на "СВО" в обмен на свободу, выйдет из тюрьмы через четыре года после смертельного ДТП

Стоит отметить, что для того чтобы выйти из тюрьмы, российский актер смог довольно быстро изменить свою политическую позицию. В течение длительного времени Ефремов являлся лицом проекта "Гражданин поэт", в котором высмеивал российские власти в политической сатире. Он не поддержал оккупацию Россией Крыма и выступал против войны на Донбассе. Однако после заключения актер решил изменить собственным принципам, чтобы снова жить на свободе.

"Я ему непосредственно задал вопрос: "Миш, как ты относишься к этой ситуации?" На что он мне ответил: "Я против войны в любом проявлении, но я считаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода", – заявил адвокат звезды.

Позже путинист Иван Охлобыстин выдал, что Ефремов вообще собирался идти на фронт, однако оккупанты не захотели принимать в свои ряды артиста. Подобную информацию подтверждали и в семье актера. Как отмечают росмедиа, он хотел быть танкистом, однако передумал подавать ходатайство об отправке в зону "СВО", потому что его отказали родные и руководство колонии.

А уже в 2024 году организация "Ветераны России" заявила, что готова поддержать звезду фильма "Тайговий роман" в суде, если он после освобождения отправится на войну убивать украинцев.

"Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может полностью рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учетом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно покаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь", – заявил один из оккупантов Ильдар Резяпов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 71-летний народный артист СССР Башмет выразил желание убивать украинцев, среди которых рос.

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