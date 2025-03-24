Российский актер Ефремов, который просился на 'СВО' в обмен на свободу, выйдет из тюрьмы через четыре года после смертельного ДТП

Скандальный российский актер Михаил Ефремов, который в 2020 году попал за решетку, ведь спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие, а со временем просился в "СВО", чтобы выйти на свободу, получил право на условно-досрочное освобождение. Соответствующее решение 24 марта было принято Алексеевским районным судом Белгородской области.

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Как отмечают росмедиа, ему предстояло провести в тюрьме 7,5 лет, однако во время заключения он работал в библиотеке, а на заседание заявил: навсегда отказался от алкоголя и никогда в жизни больше не сядет за руль. К тому же актер отметил, что во время пребывания в колонии понял, что хочет жить "по новому". Поэтому суд принял решение об УЗД, ведь, по словам прокурора, "цель уголовного наказания актера достигнута".

Кроме того, как сообщают пропагандистские медиа, Ефремов просил удовлетворить ходатайство об условно-досрочном увольнении по состоянию здоровья. В течение последних 6 месяцев ему несколько раз потребовалась помощь врача-пульмонолога, специализирующегося на патологиях дыхательных путей.

"Хочется жить, но жить по-другому. У меня проблемы со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях", – заявил актер.

Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов на своем автомобиле Grand Cherokee на полной скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Актер, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, не пострадал. Однако 57-летний водитель другого авто получил тяжелые травмы в результате которых скончался в больнице. Ефремова осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Стоит отметить, что для того чтобы выйти из тюрьмы, российский актер смог довольно быстро изменить свою политическую позицию. В течение длительного времени Ефремов являлся лицом проекта "Гражданин поэт", в котором высмеивал российские власти в политической сатире. Он не поддержал оккупацию Россией Крыма и выступал против войны на Донбассе. Однако после заключения актер решил изменить собственным принципам, чтобы снова жить на свободе.

"Я ему непосредственно задал вопрос: "Миш, как ты относишься к этой ситуации?" На что он мне ответил: "Я против войны в любом проявлении, но я считаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода", – заявил адвокат звезды.

Позже путинист Иван Охлобыстин выдал, что Ефремов вообще собирался идти на фронт, однако оккупанты не захотели принимать в свои ряды артиста. Подобную информацию подтверждали и в семье актера. Как отмечают росмедиа, он хотел быть танкистом, однако передумал подавать ходатайство об отправке в зону "СВО", потому что его отказали родные и руководство колонии.

А уже в 2024 году организация "Ветераны России" заявила, что готова поддержать звезду фильма "Тайговий роман" в суде, если он после освобождения отправится на войну убивать украинцев.

"Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может полностью рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учетом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно покаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь", – заявил один из оккупантов Ильдар Резяпов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 71-летний народный артист СССР Башмет выразил желание убивать украинцев, среди которых рос.

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