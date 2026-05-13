Российская актриса Татьяна Лазарева вспомнила, как едва не 'дала по башке' Путину во время встречи

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, которая после начала полномасштабной войны открыто выступила против кремлевского режима и стала иноагентом, вспомнила неожиданный эпизод с диктатором Владимиром Путиным. По словам артистки, во время одного из мероприятий у нее промелькнула мысль "дать по голове" российскому диктатору микрофоном.

Об этом Лазарева рассказала в интервью украинке Наталье Влащенко. Актриса отметила, что никогда лично не общалась с Путиным и не имела с ним никаких встреч, однако однажды оказалась рядом с ним на сцене во время юбилейной игры КВН.

По словам Лазаревой, это произошло еще до 2011 года, когда она активно работала на российском телевидении и находилась на пике популярности. Во время финальной песни Путин неожиданно вышел на сцену и стал прямо перед ней.

"И ты представляешь, и он выходит на сцену и встает ровно передо мной. А у меня в руках такой железный нормальный микрофон. И у меня тогда уже была мысль: вот бы сейчас дать ему по башке", – сказала Лазарева.

В то же время ведущая Наталья Влащенко спросила, осознавала ли уже тогда актриса, кем является Путин и к чему движется Россия. Лазарева ответила, что постепенно начала понимать ситуацию еще в начале 2000-х, когда присоединилась к благотворительной деятельности.

По ее словам, именно работа в сфере помощи людям показала ей реальное состояние российского общества и равнодушие государства к наиболее уязвимым категориям населения.

"Я начала понимать, а что вообще происходит с людьми. Там у вас люди умирают, социальной помощи нет. Все сильные государства отличаются тем, что они защищают самые слабые слои. А когда ты погружаешься в это, то понимаешь, что все эти категории просто никому не нужны", – объяснила актриса.

