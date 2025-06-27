Роскошный дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе за $5,5 миллиона ограбили: воры проникли через окно. Фото

Преступники ограбили поместье американского актера Брэда Питта, расположенное в районе Лос-Анджелеса – Лос-Фелиз, США. По словам представителей правоохранительных органов, трое неизвестных перелезли через забор роскошного дома звезды, который он приобрел за 5,5 миллиона долларов, и проникли внутрь через окно.

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Как отмечает New York Post, ссылаясь на информацию от полиции, преступление произошло в среду, 25 июня, примерно в 22:30. Тогда знаменитость находился за пределами страны на премьере своего нового фильма "Формула-1".

Офицер полиции Дрейк Мэдисон сообщил, что преступники украли из поместья различные ценные вещи, после чего скрылись с места событий. Сейчас в правоохранительных органах не могут установить, что именно и какую сумму было похищено. В частности нет информации относительно того, кто в последнее время жил в недвижимости.

Однако известно, что Брэд Питт приобрел так называемый "Стальной дом" в Лос-Анджелесе в 2023 году. Ранее его владелицей была внучка британского нефтяного промышленника Жана Пола Гетти – активистка Айлин Гетти. Она продала актеру особняк, который был построен в 1960-м архитектором Нилом М. Джонсоном, за $5,5 миллиона. Кстати, такое интересное название недвижимость получила, ведь в ее основе лежит стальная конструкция с большим количеством панорамных окон, из которых открывается невероятный вид на город.

В доме есть три спальни, две ванные комнаты, сауна, гидромассажная ванна, гардеробные и роскошная терраса. На улице расположен большой бассейн, а со всех сторон особняк окружен тропическими деревьями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что резиденцию будущего короля Норвегии ограбили. Преступление совершила банда байкеров.

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