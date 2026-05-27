Романтическое путешествие Решетников за границу перессорило украинцев и обернулось скандалом

На просторах сети разгорелся громкий скандал из-за недавнего поста ведущего Григория Решетника, где он рассказал, что впервые за долгое время отдохнул с женой Кристиной Решетник за границей без детей. Некоторые украинцы искренне порадовались, что супруги отправились в романтическое путешествие, тогда как другие, не подбирая слов, осудили шоумена за решение показывать счастливые кадры из отпуска в условиях войны.

В комментариях под соответствующим постом Решетника в Instagram разгорелась жаркая дискуссия, где пользователи выразили кардинально разные точки зрения относительно ситуации, а иногда даже успели поссориться. Более того, обсуждение романтического отпуска звездной пары распространилось и на платформу Threads.

"Жена уже давно очень просила запланировать романтическую поездку только вдвоем. Я долго не решался, ведь последние годы мы живем интересами детей – они почти всегда везде с нами, а мы с ними. Однако, на этот раз почувствовали, что надо найти время только друг для друга. И скажу вам, что это было незабываемо. Теплые вечера, много общения, планов и романтики, ни одного кривого слова и множество комплиментов. Были только мы, как когда-то, когда все только начиналось", – подписал Григорий Решетник серию фотографий с отдыха.

На откровенную публикацию ведущего мгновенно отреагировали его подписчики. Немало пользователей сети отметили, что искренне восхищаются парой и желали им хорошего отпуска.

"Какие вы молодцы! Пример отношений и уважения друг к другу".

"Хорошая пара, так держать. Отдыхайте с наслаждением".

"Вами восхищаются все. Вы необычайно красивая пара, в которой всегда есть гармония и любовь".

"Как это замечательно и, на самом деле, очень важно. Молодцы".

Другие юзеры не разделили такого восторга. Некоторые откровенно возмутились тем, что Григорий Решетник выехал из Украины, тогда как многие мужчины в условиях войны не имеют такой возможности, тогда как другие раскритиковали ведущего за "хвастовство" отдыхом.

"Ох, еб*ть как меня размотало. Жена его давно просила, ну них*я себе, Гриша. Я вот своего тоже прошу, но он не из "особенных".

"Я не против выезда, имеет законное право, но против транслирования этого публичными людьми. Не обязательно всем это видеть, и не понятно, для чего, чтобы что?"

"Мне кажется это такая триггерная тема, что если даже у тебя и есть законные причины отдохнуть за границей – лучше об этом не говорить... Я 5 лет никуда не ездила с мужем, я тупо завидую".

"А почему вам можно выезжать из страны, а другим мужчинам нет? Вы чем-то отличаетесь от других мужчин?"

На подобные упреки ответили пользователи сети, которые не видят ничего плохого в романтическом отдыхе Решетников. Они отметили, что шоумен пересек границу законно, как отец троих детей, а некоторым людям стоит поучиться радоваться за других.

"Человек имеет законные основания для выезда. Человек имеет заработанные средства для этого. В чем ваша проблема? Родите троих детей, заработайте средства и езжайте"

"Сущность некоторых украинцев: "плохо мне – пусть всем будет плохо".

