Многодетная семья Решетников наконец переехала в собственный дом, который строился во время войны

Семья телеведущего Григория Решетника в конце года сделала важный шаг – впервые переночевала в собственном доме, возведение которого продолжалось во время полномасштабной войны. Побыть в "собственных" стенах в 2025 году они смогли только одну ночь, ведь уже на утро собрались на Новый год в Буковель.

Видео дня

Об этом ведущий сообщил в InstaStories, поделившись кадрами из нового дома и показав уютный уголок с новогодней елкой и панорамным окном, выходящим на сосновый лес. То же самое сделала его жена – Кристина Решетник.

"Наконец наша мечта осуществилась – мы дома. Мы ждали этого момента долгих 5 лет и за день до Нового года таки окончательно переехали в свой дом. Хотим поделиться этой радостью с вами", – написали супруги.

Первую ночь в новом доме семья провела 30 декабря. Уже на следующий день, в ночь на 31 декабря, семья отправилась на отдых в Буковель. Вероятно, поездка была совмещена и с работой Григория Решетника, ведь он должен был стать ведущим вечеринки в отеле Glacier Premium Apartments 1 января.

Еще в середине декабря телеведущий рассказывал, что их семья находится буквально на финишной прямой к переезду. В комментарии для "Тур звездами" он признавался, что ждать полного завершения ремонта уже нет сил, ведь строительство – процесс бесконечный. Именно поэтому семья была готова заезжать даже в минимальных условиях.

"На финишной прямой, чтобы переехать, но ремонт невозможно в доме доделать, это навсегда, мне говорят. Поэтому хочется переехать – кровати, матрасы, какой-то такой минимум, а потом будем доделывать", – говорил тогда шоумен.

Решетник также отмечал, что собственный дом – это серьезная финансовая нагрузка, которая требует постоянной работы и выдержки. По его словам, строительство сложное и дорогое, а точную сумму расходов он даже не пытается подсчитывать. В то же время ведущий признавался, что надеется завершить переезд до конца года – и эти планы в конце концов удалось реализовать.

Еще в июне ведущий рассказывал, что строительство двухэтажного дома площадью более 150 квадратных метров длится уже более пяти лет. По его словам, проект реализовывался постепенно из-за значительных финансовых затрат, без четких дедлайнов. Дом возводили во время полномасштабной войны.

Как писал OBOZ.UA, только в ноябре 2024 года Решетник впервые публично рассказал о начале строительства, отметив, что для него важно оставаться в Украине и строить будущее именно здесь. Тогда же он признавался, что вместе с женой и тремя детьми живет в съемной квартире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!