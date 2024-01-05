Род Стюарт оставил персоналу 5-звездочного отеля почти 10 тысяч фунтов чаевых: раньше он сделал щедрый подарок беженцам из Украины

Британский рок-музыкант Род Стюарт сделал щедрый подарок персоналу 5-звездочного отеля Gleneagles в Пертшире, Шотландия, где он праздновал победу местной футбольной команды "Селтик" над "Рейнджерс". За обслуживание легендарный рокер добавил к чеку 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 500 тысяч гривен).

Видео дня

Артист с женой и детьми "фактически жили в гостинице", пишет The Mirror. Новый год семья также встретила там, на что указывают фото Пенни Ланкастер, супруги Стюарта, в Instagram.

Персонал гостиницы рассказал, что перед выселением музыкант не только дал им щедрые чаевые, но и приказал приумножить их.

Он якобы был так вдохновлен победой любимой команды, что посоветовал сотрудникам Gleneagles "поставить на то, что Шотландия получит трофей на Евро-2024".

Рокер уже не впервые помогает людям, оказавшимся в беде, или просто делает щедрые подарки. Недавно он подарил 5 тысяч фунтов стерлингов студентке-медсестре Национальной службы здравоохранения, которая тяжело переболела Covid-19 и была вынуждена приостановить свою карьеру.

До этого британец любезно предложил снять для беженцев-украинцев дом и взял на себя финансовые расходы семьи. Пятеро детей получили шанс на новую жизнь благодаря доброте британского музыканта.

Они были насколько благодарны Роду Стюарту, что он вдохновился и дальше поддерживать украинцев. Так, например, рокер с племянником Уорреном укомплектовали несколько гуманитарных грузовиков, отправившихся в Украину, а на границе забрали еще 16 беженцев, ехавших в Берлин.

Как писал OBOZ.UA, украинцев поддержал порноактер Джонни Синс, известный как "Лысый из Brazzers". Однако россиянам его поступок не пришелся по душе, поэтому пропагандисты запустили нелепый фейк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!