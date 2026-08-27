Режиссер раскрыл, почему София Ротару устроила протест перед съемками в легендарной "Сорочинской ярмарке": я отправился в Крым, чтобы договориться

Режиссер Семен Горов рассказал, как артистка София Ротару согласилась сыграть роль загадочной Цыганки в мюзикле "Сорочинская ярмарка", но перед съемками долго протестовала против одной детали образа. Артистка не хотела курить в кадре, однако режиссеру удалось ее убедить.

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Об этом Горов рассказал в интервью BLIK. Он также вспомнил, как более 20 лет назад лично отправился в Ялту, где тогда жила Ротару, чтобы предложить ей роль.

По словам режиссера, он сразу увидел в этой героине именно Софию Михайловну. В повести Николая Гоголя есть старый Цыган, однако для мюзикла персонажа заменили на женщину – гадалку, которая гадает людям и курит мундштук.

"Мы немного придали весомости этой роли, и я видел в ней только Ротару. В тот момент София Михайловна жила в Ялте, поэтому я купил билет и отправился в украинский Крым, чтобы договориться", – рассказал Горов.

Режиссер не стал ограничиваться телефонным разговором. Он приехал к дому певицы с большим букетом цветов и позвонил в калитку. Ротару приняла гостя, пригласила за стол, а после разговора о роли согласилась на съемки.

Впрочем, с самим образом возникла неожиданная проблема. Артистка не хотела курить в кадре, хотя именно эта деталь, по мнению Горова, была важной для ее персонажа.

"Помню, София Михайловна долго сопротивлялась тому, чтобы курить в кадре, но мне удалось убедить ее, что ее героиня с мундштуком будет выглядеть более убедительно на экране", – вспомнил режиссер.

Для Цыганки создали яркий образ. Над ним работали дизайнер Анжела Лисица и визажистка Анжела Посохова. А сцены с Ротару снимали на берегу реки Трубиж в Киевской области, где специально обустроили настоящий цыганский табор с кибитами, лошадьми и кострами.

Горов отметил, что "Сорочинская ярмарка" была не первой работой Ротару в его мюзиклах. До этого она сыграла Марцелину в "Фигаро".

Ранее OBOZ.UA писал, что София Ротару показала редкое фото из дома, в котором "изолировалась" после 24 февраля 2022 года.

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