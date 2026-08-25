Скрыла глаза и руки: София Ротару показала редкое фото из дома, в котором "изолировалась" после 24 февраля 2022 года

В сети появилась редкая фотография украинской эстрадной певицы Софии Ротару, которая после начала полномасштабной войны почти полностью отошла от публичной деятельности. Артистка позировала перед камерой в домашней обстановке, одевшись в удобный повседневный наряд.

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Соответствующий снимок появился на странице художественного руководителя Дворца "Украина" Сергея Пермана в Instagram в День Независимости Украины. 79-летняя знаменитость показалась на фото с широкой улыбкой на лице, но при этом выбрала несколько необычную позу – руки спрятала за спиной, а затемненные очки не сняла, хотя и находилась в помещении.

"Очаровательна! 24.08.2026. Киев", – кратко подписал снимок продюсер.

Судя по интерьеру, этот редкий кадр был сделан в доме Софии Ротару под Киевом. До того, как "изолироваться" от публики после 24 февраля 2022 года, артистка и ее родные довольно часто делились контентом из этого жилья. Так, например, невестка певицы показывала роскошный стол, за которым они встретили 2021 год, где на заднем плане можно разглядеть мебель и элементы декора, идентичные тем, что на свежем фото.

На обеих фотографиях видны стены молочного оттенка и двери цвета красного дерева. Кроме того, на архивном кадре в объектив попал характерный силуэт портрета Софии Ротару, который отчетливо можно разглядеть на снимке с Перманом. Под картиной на обеих фотографиях стоят стулья.

Напомним, что звезда проживает в трехэтажном доме в Конча-Заспе под Киевом. На фото, которыми Ротару делилась еще в 2020 году, видно, что экстерьер недвижимости выполнен в довольно современном стиле, а вокруг есть большой двор. На тот момент в саду знаменитости росло много цветов, в частности, роз, гортензий и лилий.

Как ранее писал OBOZ.UA, младшая сестра артистки – Аурика Ротару – рассказала, как проходят ее дни в Конча-Заспе после решения уйти из шоу-бизнеса. По ее словам, София Ротару сосредоточилась на бытовых делах и семье.

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