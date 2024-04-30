Рейтинг песен Евровидение 2024 на Spotify: Украина на седьмом месте, но украинцы считают это хорошим знаком

Первый полуфинал Евровидения-2024, который проведут 7 мая в шведском Мальме, состоится уже через неделю, поэтому еврофаны начали активнее прослушивать песни участников на музыкальных стриминговых платформах. В девятку самых прослушиваемых треков в Spotify попали почти все те же исполнители, которым букмекеры обещают топ-10, но в несколько ином порядке. Так, Украина, которая на официальном сайте Eurovision Song Contest с 16 апреля удерживает свое 5 место, среди зрителей заняла лишь 7-е.

По состоянию на 28 апреля песня музыканта Joost Klein (Йост Кляйн) – Europapa с Нидерландов возглавляет этот список. За один день трек прослушали 402 тысячи раз. Букмекеры дали ему третье место в рейтинге, и спрогнозировали 14% вероятности победить в шоу. Статистические данные опубликовали на фан-странице Eurovision Charts в соцсети X.

За Europapa второе место в "слушательном рейтинге" занимает итальянка Анджелина Манго с песней La noia. Ее за этот день прослушали около 304 тыс. раз.

Следующим по прослушиванию стал дуэт Marcus & Martinus – Unforgettable (133 тыс.), которому букмекеры прогнозируют всего 1% на победу, французский певец Slimane – Mon amour (113,7 тыс.), израильская певица Eden Golan – Hurricane (99,6 тыс.), испанский дуэт Nebulossa – Zorra (80,5 тыс.) и тогда украинский дуэт alyona alyona & Jerry Heil.

Песню "Teresa & Maria" прослушали 80 тыс. раз и благодаря этому она заняла 7 место. Впрочем, это не смущает украинцев. В одном из самых популярных Telegram-каналов еврофанов украинцы считают стабильную популярность трека хорошим знаком:

"Наши уже какой-то месяц подряд держатся".

"Вы действительно не представляете, насколько Teresa & Maria стабильна в плане стриминга".

"Это значит, что европейцы активно слушают".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новых правилах голосования на Евровидении-2024: теперь у зрителей будет больше времени, чтобы отдать свой голос за фаворита. Голосование зрителей в финале, 11 мая, начнется не после выступлений всех конкурсантов, а только первый участник выйдет на сцену.

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