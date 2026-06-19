Редкое видео: неизлечимо больной Брюс Уиллис вышел на связь в особенный день для своей жены и показал, как он выглядит сейчас

Американский актер Брюс Уиллис очень редко появляется на публике после того, как врачи поставили ему диагноз лобно-височная деменция, однако в день рождения жены Эммы Хеминг сделал исключение. Звезда культового фильма "Крепкий орешек" поздравил любимую с 50-летием, спев строчки популярной песни Happy Birthday. Перед исполнением композиции он вдохнул немного гелия из воздушного шарика, чтобы сделать голос более забавным.

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Более того, свое поздравление голливудская знаменитость дополнил небольшим танцем. Трогательный ролик Эмма Хеминг опубликовала на своей странице в Instagram.

"Сегодня мне исполняется 50. Должна сказать, что я готова к новому десятилетию и ко всему, что оно принесет. Мои 40-е были нелегкими, но я горжусь тем, чего достигла как жена, мама, опекун и активистка. Я также горжусь работой, которую мы выполняем в рамках Фонда Эммы и Брюса Уиллиса, и тем, что нас ждет впереди. Вместе мы повышаем осведомленность о деменции, поддерживаем лиц, которые осуществляют уход, и способствуем развитию образования и исследований", – написала супруга актера.

На редком видео видно, что, несмотря на неизлечимую болезнь, Брюс Уиллис старается сохранять позитивный настрой. Звезда остается активным, насколько это возможно, но все же лобно-височная деменция сказалась на его внешнем виде. "Крепкий орешек" постепенно теряет спортивную форму, которой обладал на пике карьеры.

Напомним, что о серьезных проблемах со здоровьем Брюса Уиллиса стало известно в 2022 году. Тогда врачи обнаружили у него афазию, а уже в 2023-м поставили более страшный диагноз – лобно-височную деменцию. Как рассказывала Эмма Хемминг, недуг сильно влияет на речевые навыки актера, в частности, сделала его менее общительным. Однако, по словам супруги знаменитости, болезнь никак не ухудшила его память, как ошибочно полагают многие люди.

"Когда люди спрашивают: "О, а он помнит, кто ты такая?", то да, он помнит, потому что у него не болезнь Альцгеймера, а лобно-височная деменция. Думаю, это очень распространенное заблуждение, что когда мы думаем о деменции, то представляем себе потерю памяти", – сказала Эмма Хеминг в одном из недавних интервью.

Как ранее писал OBOZ.UA, дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса откровенно рассказала о необратимых изменениях в поведении "крепкого орешка". По ее словам, характер актера стал гораздо мягче.

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