'Редко, но пишет': Alena Omargalieva ответила, увидится ли когда-нибудь со свекровью, живущей в России, и раскрыла ее политическую позицию

Певица и автор песен Alena Omargalieva откровенно рассказала о сложных отношениях с матерью своего мужа – артиста Тамерлана, который сейчас служит в рядах ВСУ и защищает Украину от российских захватчиков. Свекровь исполнительницы живет в России, однако, по ее словам, женщина не поддерживает войну.

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Несмотря на антивоенную позицию свекрови, общение между ними ограничено. Певица призналась в интервью "Ближе к звездам", что за все время виделась с ней всего несколько раз, и пока не уверена, сможет ли это повториться в будущем.

"Это не тот человек, который поддерживает все, что там происходит. Она переживает, она редко, но пишет: как вы, что вы. И все. Мы виделись с ней, возможно, два или три раза за все время. Увидимся ли мы когда-нибудь? Не знаю. Думаю, что, возможно, нет", – рассказала певица.

Ее муж – Тамерлан – ранее комментировал отношения с матерью, проживающей в России. Артист отметил, что общается с ней редко. Разговоры в основном касаются внука Тимура – его обучения и занятий спортом.

"Говорили и о полномасштабном вторжении. Я бы не хотел сейчас на этом сильно акцентировать внимание. Многие с той стороны понимают, что происходит, но ничего не могут с этим сделать. Потому что привычки, возраст, многое тебя держит на той или иной локации. Да и они же все в страхе живут", – подчеркнул Тамерлан.

Ранее Alena Omargalieva давала интервью OBOZ.UA, в котором рассказывала подробнее о службе Тамерлана, своих отношениях с ним и его службе на Курщине.

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