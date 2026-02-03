Редкий выход: дочь легендарного Оззи Осборна появилась на публике и ошеломила своей красотой. Фото

Дочь покойного рок-музыканта и вокалиста группы Black Sabbath Оззи Осборна – Эйми Осборн – обычно избегает появления на публичных мероприятиях, однако в этом году решила сделать исключение. Она посетила церемонию награждения премии "Грэмми 2026" вместе с мамой Шэрон и братом Джеком.

Видео дня

Для торжественного мероприятия Эйми Осборн выбрала простой и одновременно изысканный образ, поэтому не осталась без внимания окружающих. Об этом сообщает издание People.

Старшая дочь легендарного музыканта вышла в люди в черном платье с открытыми плечами. Она распустила темные волосы и сделала легкие локоны, благодаря чему добавила образу нежности. В макияже Эйми Осборн отдала предпочтение нюдовым оттенкам, подчеркивая естественную красоту.

Появление дочери вокалиста Black Sabbath на церемонии вручения "Грэмми 2026" не осталось без внимания пользователей сети. Юзеры были поражены красотой Эйми Осборн, поэтому забросали ее большим количеством комплиментов под соответствующей публикацией таблоида Page Six на платформе X.

"Она очень красивая".

"Так похожа на свою маму! Красивая девушка".

"Она невероятно выглядит".

"Она победила в генетической лотерее Осборнов".

"Эйми непревзойденно выглядит на этом фото".

"Она просто великолепна. Так рад ее видеть".

Заметим, что во время торжественной церемонии награждения "Грэмми 2026" состоялось чествование памяти Оззи Осборна, который умер 22 июля 2025 года. Артисты Пост Мэлоун, Слэш, Дафф Маккаган и Эндрю Ватт вместе вышли на сцену, чтобы исполнить трек Black Sabbath – War Pigs.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как Оззи Осборн "отомстил" путинисту Роджеру Уотерсу после смерти и что за циничное заявление выдал основатель Pink Floyd.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!