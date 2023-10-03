Редкие фото Анджелины Джоли, принца Уильяма, Мэрилин Монро и других знаменитостей в раннем детстве

Если посмотреть на фото звезд со школьного возраста – всех легко узнать. А если в пеленках? Это уже задание не каждому под силу, потому что селебрити-малютки не существенно отличаются: имеют пухлые губки и щечки, а также большие изумленные глаза.

Мы подготовили подборку из младенческих фото знаменитостей, которые можно рассматривать до бесконечности. Сейчас одни из них выросли, а другие состарились или, к сожалению, отошли в иной мир. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Мэрилин Монро

Американская киноактриса, модель и певица Мэрилин Монро уже в полгода умела прекрасно позировать на камеру. В 1927 году будущую звезду сфотографировали в милом белом платье. Взгляните, глаза такие же сияющие и радостные, как и во взрослом возрасте.

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2. Майли Сайрус

Американская поп-певица и киноактриса Майли Сайрус сейчас любит шокировать публику эпатажными образами и своей экспрессией. Кажется, желание быть в центре внимания у нее зародились в далеком детстве. Только посмотрите, как дерзко она фотографируется в 1-летнем возрасте.

3. Анджелина Джоли

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли, похоже, будучи крохой готовилась к тому, как ее начнет изнурять мировая слава. Ее сфотографировали до 1 года, а взгляд уже задумчивый и грустный. Надеемся, поводов для радостей ей все же хватало.

4. Принц Гарри

Младший сын Чарльза III и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, принц Гарри в детстве имел похожий разрез глаз и харизматичный взгляд, как и сейчас. И неудивительно, потому что его воспитывали по строгому королевскому протоколу, чтобы поведение соответствовало почетному статусу.

5. Король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ, видимо, на детском фото настолько удивлен, так как узнал, что в будущем станет королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. То есть одним из самых влиятельных персон ХХІ века. А представьте, каково было бы его удивление, если бы знал, что получит новый статус в 73 года, а не в молодости или в зрелом возрасте.

6. Принц Уильям

Старший сын короля Соединенного Королевства Чарльза III и его первой жены принцессы Дианы, принц Уильям, на фото в детстве невероятно похож на себя сейчас. Единственное что – разрез глаз другой, а волосы стали светлее.

7. Одри Хепберн

Британская актриса, модель и танцовщица Одри Хепберн в детстве имела нелегкую судьбу из-за Второй мировой войны. Эта сложная часть жизни сформировала ее как сильную и целеустремленную женщину. Взгляните на фото справа – знаменитость, будучи взрослой, не потеряла блеск в глазах и способность искренне улыбаться.

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