Измены, разбитое сердце и чувства к женщине: 5 историй любви Леси Украинки, породившие гениальные произведения

Творчество украинской писательницы, переводчицы и культурной деятельницы Леси Украинки (настоящее имя – Лариса Петровна Косач) насквозь пронизана страстью, драмами и внутренней борьбой. "Любов абсолютної справедливості не знає, але в тім її вища справедливість", – писала она в письме сестре Ольге. Почему так? Ибо при жизни хоть и стремилась познать глубокую взаимную любовь, однако, судя по биографии, не смогла.

Легендарной поэтессы не стало в 42. Причина – туберкулез костей, с которым она мучилась с 12-летнего возраста. Мы в материале OBOZ.UA решили по случаю 153-летия со дня рождения Леси Украинки вспомнить, какие мужчины (и женщина!) заставляли ее сердце биться быстрее.

1. Максим Славинский

Лето, 1886 год. 18-летний студент Максим Славинский (позже – известный литератор, историк, политик и дипломат) приехал в имение Косачей в село Колодежно (Волынская область). Тогда он встретился со своим другом Михаилом, сотоварищем из литературного кружка "Плеяда", и познакомился с его 15-летней сестрой Лесей. Славинского и поэтессу часто видели у озера: он плавал, а она находилась на берегу, ведь из-за болезни вынуждена была передвигаться с помощью костылей... Чуть позже, в 1892 году, две творческие натуры соединила любовь к Генриху Гейне – они перевели из немецкого сборник стихов "Книга песен".

А были между Лесей и Максимом романтические отношения? Это до сих пор остается загадкой. Есть только намеки "между строк" в творчестве девушки и слухи о типичном для того времени "усадебном романе". Так, литературоведы связывают интимную лирику поэтессы с кратковременной вспышкой чувств к юноше. Речь идет о ее ноктюрнах "Стояла я і слухала весну" и "Хотіла б я піснею стати". Кроме того, инициалы "М. С." в посвящении к поэзии "Сон літньої ночі" безошибочно свидетельствуют об этих отношениях. "Кохано в ту ніч обгорнула мене, приснилась мені люба доля прекрасна, приснилось невидане щастя дивне", – писала тогда поэтесса. Парой эти двое так и не стали (по крайней мере, публично они об этом не заявляли)... Известно, что в 1897 году Славинский переехал в Петербург, где женился на суфражистке Марии Сосчине.

2. Нестор Гамбарашвили

Когда Леси было 24 года, ее сердце пленил молодой студент из Грузии Нестор Гамбарашвили. Парень снимал комнату в доме семьи Косачей, недалеко от киевского Ботанического сада. Он заинтересовал поэтессу, прежде всего, как личность, а еще – культурой своего народа и персональными занятиями по грузинскому языку. Девушка же помогала Нестору овладеть французским. О более чем дружеских отношениях между этими двумя говорила, в частности, сестра писательницы Ольга Косач.

Но взаимной ли была влюбленность? Вряд ли. Судя по всему, чувства Леси к грузину не нашли ответа... Когда поэтесса уехала на лечение в Ялту, ей мама, Елена Пчилка, в письме написала о том, что Гамбарашвили сыграл свадьбу с состоятельной девушкой. "Попався, жучку, в панську ручку!" – отметила Леся в обратном письме. Дальше отправила Нестору не один десяток конвертов с тайными признаниями, но ни разу не получила ответа... Тогда из-под пера украинки вышло драматическое произведение "Прощання". А в стихотворении "Єврейська мелодія" она написала: "Ти не мій! Розлучив нас далекий твій край, і вродлива чужинка забрала! Ти там, може, знайшов незаказаний рай, я ж без тебе, мов квітка, зів'яла".

После женитьбы мужчина вернулся в Грузию, где построил успешную научную карьеру. С поэтессой "встретился" спустя 60 лет: он, будучи в 87-летнем возрасте, посетил ее могилу на Байковом кладбище. Стал на колени и долго плакал...

3. Сергей Мержинский

Белорус по происхождению Сергей Мержинский был одним из вдохновителей и любовью всей жизни Леси Украинки. Они встретились в Ялте в 1898 году. На тот момент болезнь поэтессы (туберкулез костей) прогрессировала, а ее новый знакомый болел туберкулезом легких. Сергей был выдающимся представителем социал-демократического течения в Беларуси (т.е. отвечал за связь между Киевом и Минском). И Лесе не была чужда такая идеология. Это их и сблизило.

Было ли между ними нечто большее, помимо дружбы? Как и в предыдущих историях писательницы – безответная любовь. Хоть они и часто прогуливались вместе, а после Ялты виделись в Киеве и в Зеленом Гаю, Мержинский испытывал страстные чувства к другой... Он не скрывал этого. Однажды даже попросил Лесю написать от его имени письмо любимой женщине. Та, несмотря на внутреннее сопротивление, сделала это.

Как бы там ни было, мужчина действительно ценил подругу и нуждался в ее присутствии. Об этом свидетельствуют слова из письма Леси родным: "Відноситься він до мене так, наче я з тонкого шкла, що можу впасти і зараз же розбитись".

Осенью 1900 года состояние здоровья Сергея резко ухудшилось. Поэтесса, несмотря на невзаимные чувства, отправилась к нему в Минск. Она всячески заботилась о любимом: развлекала длинными разговорами, прикладывала к голове холодные компрессы и читала вслух книги. Изредка, чтобы девушка могла отдохнуть, у постели больного оставался его отец. А в ночь с 18 на 19 января 1901 года Леся, за время предсмертной агонии Мержинского, на волне эмоций написала "Одержиму" – одну из своих гениальных драматических поэм. Отметим, что мужчина, умирая у нее на руках, попросил заботиться о той, другой женщине...

4. Климент Квитка

Украинский музыковед-фольклорист Климент Квитка и Леся Украинка познакомились в 1898 году на литературных чтениях в Киеве. Известной на всю страну писательнице было 27, а ему, студенту-старшекурснику – 18. Юноша с 16 лет увлекался собиранием народных песен, и предложил Лесе записать те, которые она знала. С тех пор между ними начала формироваться глубинная духовная связь... и закрутился роман.

Родственники писательницы были против этих отношений. Мать, Елена Пчилка, всегда холодно смотрела на Климента, говорила с ним сквозь зубы и резко обрывала разговоры, закрываясь газетой или книгой. А Ольга, сестра Леси, подозревала, что именно из-за него Леся утратила вдохновение к игре на фортепиано.

Все эти предубеждения никак не повлияли на отношения в паре. Между ними с самого начала не было страстной любви. Известно, что в письмах к Квитке поэтесса писала мало и без излишней экспрессии. В основном – о погоде и здоровье. Лишь иногда нежно называла его "Кльоня" или "Квіточка". Фундаментом их отношений стали доверие, поддержка и забота (Климент, как и Мержинский, страдал туберкулезом легких).

После шести лет встречаний, 7 августа 1907 года, пара обручилась в Киеве, в Вознесенской церкви. Без гостей и лишних церемоний. Вскоре после этого супруги переехали в Грузию. Тогда их отношения постепенно усложнялись... Счастье длилось недолго! Во-первых, они столкнулись с финансовыми трудностями: скромного жалованья не хватало на жизнь, поэтому деньги тратили из приданого Леси. Во-вторых, Квитка часто болел и страдал от нелюбимой работы в суде, а порой даже изменял жене. В-третьих, писательнице было трудно самореализоваться, потому что ее литературное имя в Грузии не было известно. В такой атмосфере родилась ее драма-феерия – "Лісова пісня", а позже – драматическая поэма "Адвокат Мартіан" и драма "Камінний господар". В 1913 году болезнь Леси Украинки резко прогрессировала, и ее жизнь оборвалась. Рядом с ней находились Климент и мама.

5. Ольга Кобылянская

Был ли роман между Лесей Украинкой и украинской писательницей, феминисткой Ольгой Кобылянской? Дискуссии по этому поводу идут до сих пор. Вспомним их историю. Женщины познакомились в 1899 году, в переписке, благодаря писателю Михаилу Павлику, и нашли утешение друг в друге. Они охотно обсуждали произведения друг друга, и каждая поддерживала в творческих кризисах. Позже женщины начали делиться подробностями личной жизни, а также дискутировали о развитии фольклора, музыки, этнографии...

В 1901 году обе познали безответную любовь. Ольга решилась на смелый на то время поступок: в письме предложила украинскому поэту Осипу Маковею жить вместе, аргументируя это финансовой выгодой. Она надеялась, что любимый примет ее предложение, однако Маковей исчез из ее жизни, ничего не написав в ответ. Леся же переживала потерю Сергея Мержинского, который, как мы писали выше, до последнего вздоха любил другую.

Вскоре после трагедии Леся написала подруге. Их переписка стала особенно интенсивной и откровенной. Женщины выработали своеобразный эпистолярный стиль – обращение в третьем лице. Вот несколько провокационных и неоднозначных цитат из их писем: "тут когось дуже часто згадують, встаючи й лягаючи, на самоті і вдвох, і втрьох"; "когось чорненького і дорогенького дуже цілує і пасами злегенька гладить" или "мені хочеться Ваших тихих речей, Ваших лагідних поглядів, Вашої ще нечуваної для мене музики"...

Когда подруги встретились в Карпатах, между ними произошло эмоциональное сближение и духовное родство, которые большинство литературоведов советуют не путать с нетрадиционной любовью. Те подчеркивают, что женщин связывала только искренняя дружба, которая продолжалась вплоть до смерти Леси Украинки.

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