Расписался у Путина на лбу: украинский телеведущий в ЮАР исправил граффити кремлевского вождя и разогнал защитников РФ, которые ему мешали

В центре Йоханнесбурга, крупнейшем по количеству жителей городе Южно-Африканской Республики, произошел громкий антироссийский перформанс: украинский телеведущий, политолог и общественный деятель Питер Залмаев публично выразил протест против диктатора России Владимира Путина.

Видео дня

На видео, которое опубликовали в Instagram, Залмаев подходит к настенному изображению Путина, добавляет к нему антивоенную надпись прямо на лбу, символически "плюет ему в лицо" и отталкивает лиц, которые пытались этому помешать. Инцидент произошел на фоне роста активности пророссийских групп в публичном пространстве Южной Африки, которая неоднократно демонстрировала свой нейтралитет.

Действия украинца стали не только жесткой реакцией на пропагандистское искусство, но и сигналом международному сообществу о том, что российские месседжи вызывают протест даже на других континентах.

В видео Залмаев эмоционально демонстрирует свой поступок – подходит к муралу с трафаретом в руках. Таким образом на лбу диктатора Путина появилась надпись "военный преступник" красной краской. На заднем плане видно группу лиц, которые пытаются помешать действиям активиста. Однако тот решительно защищает свою позицию, и после короткого спора заставляет их покинуть место происшествия.

Питер Залмаев – политолог и директор международной неправительственной организации Eurasia Democracy Initiative, которая занимается продвижением демократических ценностей в посткоммунистических обществах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Родом из Донецка, он активно участвует в международных кампаниях в поддержку Украины, выступает в медиа с комментариями о войне и российском авторитаризме, а также организовывает адвокационные мероприятия в странах с неоднозначной внешнеполитической позицией.

Ранее OBOZ.UA писал, что в центре Донецка под носом у оккупантов появились сотни проукраинских постеров. Патриоты также напомнили, что там продолжают ждать Вооруженные силы Украины.

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