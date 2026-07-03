Путинист Лебедев получил "пощечину" от украинцев: во что превратят его элитную двухуровневую квартиру в Киеве, которую продали с молотка за 13 млн

Российский дизайнер и один из самых ярых пропагандистов Кремля Артемий Лебедев поплатился за свою антиукраинскую позицию. Двухуровневую квартиру путиниста в Киеве, которую Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал в пользу государства, продали на аукционе за 13 500 001 гривен и теперь превратят в культурное пространство.

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Недвижимость перешла в собственность общества с ограниченной ответственностью "Центр исследований беспилотных систем", известного как производитель дронов "Генерал Черешня". Об этом сообщили на официальной странице Фонда госимущества в Facebook.

В результате попадания под санкции Артемий Лебедев лишился трехкомнатной двухуровневой квартиры площадью 138,5 квадратных метров в историческом центре Киева, недалеко от достопримечательности Золотые ворота. Стартовая стоимость недвижимости на онлайн-аукционе составляла 10 583 400 грн, однако в конечном итоге она была приобретена за значительно более высокую сумму.

Как подчеркнули в соцсетях "Генерала Черешни", средства от реализации санкционного имущества пропагандиста будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии для дальнейшего восстановления нашей Родины.

"Что будет дальше с квартирой? "Генерал Черешня" превратит ее в пространство для новой украинской культуры. Подробности – позже. Квартира Лебедева находится в самом историческом центре Киева. Место замечательное, но российскому пропагандисту там нечего делать. Для нас было абсолютно принципиально изъять его квартиру для общественного блага", – подчеркнули в компании.

Что известно о путинисте

Служба безопасности Украины запретила Артемию Лебедеву въезд на территорию нашей страны еще в 2017 году. Причиной этого стали публичные заявления в поддержку оккупации Россией украинского Крыма, а также деятельность, направленная на нанесение ущерба в сфере информационной безопасности.

Особенно ярко пропутинскую позицию дизайнер продемонстрировал после начала полномасштабной войны. В 2022 году он взобрался на крышу одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре и похвастался тем, что нарушил законы нашей страны.

За такую деятельность путинист получил "пощечину" в Украине. С января 2023 года Лебедев находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны, а летом того же года ВАКС конфисковал две его киевские квартиры.

Однако такие "наказания" не заставили дизайнера перестать подыгрывать российской пропаганде. Артемий Лебедев размечтался об оккупации Одессы, более того, выразил желание летать в этот украинский город из Москвы.

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