"Пусть знают, что такое настоящий украинский голос": Михаил Хома мощно исполнил "Молитву за Украину" в Ватикане. Видео
Украинский певец Михаил Хома, более известный по псевдониму DZIDZIO (Дзидзьо), спел Духовный гимн Украины на службе в Ватикане, посвященной тысяче дней полномасштабной войны. Голос исполнителя раздался под куполом Базилики Санта Мария ин Трастевере, где собрались греко-католики и римо-католики, украинцы и итальянцы, а также дипломаты разных стран мира, чтобы направить молитвы в поддержку украинского народа.
"Имел большую честь быть приглашенным принять участие в этой службе, спеть Духовный Гимн Украины и прочитать часть молитвы. Испытал такую сильную энергию общей со всем миром молитвы, что знаю: Украина выстоит и победит. Ибо Господь дает нам Волю, Судьбу и Доброго Мира, Счастье…" – написал артист на своем Instagram-странице.
Святую Литургию возглавил католический деятель Кардинал Маттео Дзуппи, который также является специальным представителем Папы Римского Франциска по возвращению украинских детей и военнопленных в Украину. Кроме того, отметил Хома, служба была организована Послом Украины при Святом Престоле Андреем Юрашем с участием Первой Леди Украины Елены Зеленской.
Пользователи были поражены увиденным, о чем написали в комментариях:
- "Какое величие и могущество звучит в голосе, это непревзойденно! Пусть это величие звучит на весь мир, пусть знают, что такое настоящий украинский голос!"
- "Дух восхищает. Аж мурашки по коже".
- "Невероятное исполнение!"
- "Видео, которое оставляет приятное впечатление! Очень душевно-эмоционально и красиво спел Духовный Гимн Украины!"
- "Золотой голос Украины".
- "Очень хорошо! Щемко и сильно!"
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