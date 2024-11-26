'Пусть знают, что такое настоящий украинский голос': Михаил Хома мощно исполнил 'Молитву за Украину' в Ватикане. Видео

Украинский певец Михаил Хома, более известный по псевдониму DZIDZIO (Дзидзьо), спел Духовный гимн Украины на службе в Ватикане, посвященной тысяче дней полномасштабной войны. Голос исполнителя раздался под куполом Базилики Санта Мария ин Трастевере, где собрались греко-католики и римо-католики, украинцы и итальянцы, а также дипломаты разных стран мира, чтобы направить молитвы в поддержку украинского народа.

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"Имел большую честь быть приглашенным принять участие в этой службе, спеть Духовный Гимн Украины и прочитать часть молитвы. Испытал такую сильную энергию общей со всем миром молитвы, что знаю: Украина выстоит и победит. Ибо Господь дает нам Волю, Судьбу и Доброго Мира, Счастье…" – написал артист на своем Instagram-странице.

Святую Литургию возглавил католический деятель Кардинал Маттео Дзуппи, который также является специальным представителем Папы Римского Франциска по возвращению украинских детей и военнопленных в Украину. Кроме того, отметил Хома, служба была организована Послом Украины при Святом Престоле Андреем Юрашем с участием Первой Леди Украины Елены Зеленской.

Пользователи были поражены увиденным, о чем написали в комментариях:

"Какое величие и могущество звучит в голосе, это непревзойденно! Пусть это величие звучит на весь мир, пусть знают, что такое настоящий украинский голос!"

"Дух восхищает. Аж мурашки по коже".

"Невероятное исполнение!"

"Видео, которое оставляет приятное впечатление! Очень душевно-эмоционально и красиво спел Духовный Гимн Украины!"

"Золотой голос Украины".

"Очень хорошо! Щемко и сильно!"

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