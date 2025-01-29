Пугачева с Галкиным засветились на спектакле проукраинских артистов. Видео

Российский юморист Максим Галкин вместе с женой, эстрадной певицей Аллой Пугачевой, которые в начале полномасштабной войны уехали из РФ, посетили театральный спектакль "Записки сумасшедших". Главные роли в постановке сыграли проукраинские артисты Чулпан Хаматова и Максим Суханов, а режиссером стал Дмитрий Крымов.

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Соответствующие кадры появились на Instagram-странице 48-летнего шоумена. Он обнародовал момент с конца спектакля, где актеры поклонились зрителям, которые, со своей стороны, аплодировали и дарили им цветы.

"Благодарю режиссера Дмитрия Крымова, Максима Суханова и Чулпан Хаматову за невероятный спектакль! Счастливый, что побывал", – отметил артист.

На записи можно увидеть улыбающуюся Аллу Пугачеву, которая стоя аплодировала артистам. Она посетила спектакль в стильном образе, где объединила черный гольф и кожаную куртку. Из украшений примадонна предпочла массивные кольца. Максим Галкин нарядился в джинсы и красно-белый свитер.

Стоит отметить: после начала войны, режиссер и актеры "Записок сумасшедших" уехали из России. Они имели достаточно успешную карьеру в стране-агрессоре, однако не поддержали террористические власти Кремля. Максим Суханов уволился из театра имени Вахтангова, где в течение многих лет играл лучшие роли в наиболее успешных постановках, а Чулпан Хаматова ушла из "Современника".

Решение уехать из РФ имело последствия и для творчества Дмитрия Крымова. После того, как режиссер покинул государство, все театры, подотчетные московскому департаменту культуры, сняли с показа все его работы. Некоторые заведения все еще продолжают показывать его спектакли, однако ни на афишах, ни на сайтах не указан автор.

"Записки сумасшедших" – первое представление, которое срежиссировал Крымов в эмиграции. Особенностью спектакля является то, что Чулпан Хаматова и Максим Суханов играют альтернативные версии самих себя – актеров, которые потеряли все, кроме сильного желания играть на сцене. Такое режиссерское решение является своеобразной отсылкой ко всем артистам из РФ, покинувшим страну-агрессора и привычную жизнь, поскольку не поддержали власть.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Максим Галкин посетил украинский музей и поделился впечатлениями.

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