Против предательницы Анны Седоковой хотят открыть уголовное дело из-за самоубийства бывшего баскетболиста в Москве

Родители погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы добиваются открытия уголовного производства против его бывшей жены, певицы-предательницы Украины Анны Седоковой. Они считают, что артистка могла довести спортсмена до самоубийства.

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Об этом сообщает российское медиа со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила: Янис был психически здоровым, не имел ментальных расстройств и не находился под воздействием наркотиков. Эксперты психиатрической клиники указали, что мужчина действительно имел склонность к эмоциональным всплескам и мог долго скрывать личные переживания, однако никаких психиатрических диагнозов ему не ставили.

В официальном заключении в качестве причины смерти названа асфиксия в результате удушения, что формально подтверждает суицид. В то же время семья спортсмена не оставляет попыток добиться новой психиатрической экспертизы, чтобы выяснить, что именно довело их сына до рокового шага.

В Латвии и РФ уже готовятся обращения об открытии дела по статье о доведении до самоубийства. Семья Яниса считает, что ответственность должна понести именно Анна Седокова, которая после трагедии прекратила любой контакт с близкими бывшего мужа. Также родственники планируют обжаловать брачный контракт и инициировать розыск общего имущества, чтобы взыскать часть активов у певицы.

Предыстория: что известно о гибели Яниса Тиммы

Напомним, 16 декабря 2024 года 32-летний Янис Тимма был найден мертвым в его квартире в Москве. Рядом с телом нашли мобильный телефон, на экране блокировки которого была надпись: "Позвоните Ане" и указан номер Седоковой. Этот факт сразу вызвал подозрения – как у правоохранителей, так и у общественности.

Саму Седокову после инцидента вызвали в полицию. Ее опросили в рамках проверки по факту суицида, однако официального статуса подозреваемой она не имеет. Один из следователей уточнил, что "Анна опрошена в качестве свидетеля. Никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Она не допрошена, у нее взяли объяснения. Это совершенно разные вещи". В то же время криминалисты изучают телефон погибшего, анализируют его переписку, просматривают переписки с последних дней жизни.

По информации из окружения спортсмена, Седокова буквально добивала Тиму морально. Известно, что именно она инициировала развод, который мужчина переживал очень тяжело. В эмоциональном сообщении после его смерти певица заявила, что брак с баскетболистом был для нее "адом", и попросила не писать ей о трагедии. Вскоре артистка появилась на видео из больницы – под капельницей, не в состоянии говорить.

Ранее OBOZ.UA писал, что скандальная украинская блогерша Анна Алхим призналась о неудачной попытке самоубийства, на которую ее "вдохновил" экс-супруг Седоковой. Она пыталась повеситься, но что-то пошло не так.

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