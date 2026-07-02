"Киев в огне". Звезды эмоционально отреагировали на страшную ночь в столице и ракетные удары по жилым домам

В ночь на 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также ракеты типа "Циркон". В столице зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов, пожары и попадания в разных районах города.

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На трагические события отреагировали украинские артисты и блогеры. Они выразили в Instagram соболезнования семьям погибших, призвали беречь себя и поделились собственными эмоциями после тяжелой ночи для столицы.

Блогер Кристина Решетник кратко написала: "Мой Киев. В огне. Искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших".

Певица Злата Огневич показала небо, затянутое густым дымом после атаки. Исполнительница призналась, что даже после многих подобных ночей привыкнуть к такому невозможно.

"Невозможно привыкнуть к такому. Каждая такая ночь оставляет шрамы... Киев", – написала она.

Фитнес-тренер Марина Боржемская опубликовала официальные фотографии ГСЧС с горящими и разрушенными домами, добавив: "Киев. Вечная память погибшим".

Блогер Даша Квиткова написала обращение еще во время воздушной атаки, когда в столице раздавались взрывы.

"Еб*н* п*д*р*с*! Пожалуйста, берегите себя. Боже, как страшно и громко", – написала она.

Актриса Ольга Сумская опубликовала видео горящего жилого дома после российского удара и эмоционально отреагировала на увиденное.

"Ужас... Просто кошмар вокруг..." – кратко написала она.

Актер и ведущий Женя Янович уже утром опубликовал фотографию с видом на "Родину-Мать" и обратился к киевлянам: "Будьте вежливыми и отзывчивыми. Обнимаю тебя, Киев".

Своими впечатлениями о прошедшей ночи поделилась и актриса Наталья Денисенко. Она опубликовала видео, на котором вместе с сыном досыпает после бессонной ночи из-за обстрелов.

"Каждая такая ночь обстрелов – как какой-то ночной кошмар... Какой ужас... Мои соболезнования пострадавшим и их семьям", – написала она.

По данным городских властей и МВД, в результате российской атаки повреждено более 20 жилых домов. Разрушения зафиксированы в Дарницком, Шевченковском, Деснянском, Голосеевском, Печерском, Святошинском и Соломенском районах столицы. По состоянию на утро известно как минимум о 13 погибших и более 56 пострадавших, среди которых есть дети.

Ранее OBOZ.UA публиковал кадры последствий удара РФ по Дарницкому району Киева. Там зафиксированы серьезные разрушения жилого сектора, а на месте падения обломков образовалась огромная воронка.

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