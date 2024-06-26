'Просто делай что можешь, других людей нет'. Фоззи из ТНМК написал пронзительное стихотворение о реалиях жизни в Украине

Солист группы "Танок на майдані Конґо" (ТНМК) Александр "Фоззи" Сидоренко написал пронзительное стихотворение о реалиях жизни в Украине, которое отозвалось пониманием в сердцах тысяч его фанатов. В сети рифмованные строки массово репостят.

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Вместе со стихотворением певец показал свое новое фото в Facebook. Украинцы за сутки оставили под ним более сотни комментариев и даже придумали продолжение.

В своем стихотворении "Фоззи" описал разные миры, судьбы и позиции украинцев. Он поднял тему донатов, вспомнил беглецов из Украины, пленных, детские танцы и намекнул, что идеальное общество есть только в сказках.

"Інших людей не буде.

Що далі? Та Бог його знає.

Просто роби, що можеш.

Інших людей немає", – закончил свою поэзию артист.

Очевидно, темы, которые он затронул, уже давно триггерят украинцев, потому что за сутки под постом оставили более 20 тысяч реакций. Шесть тысяч пользователей распространили стихотворение на свои страницы.

"Эти слова описывают состояние, когда ты смотришь вокруг себя и видишь этот сюр", "Все мы поехали крышей, а другой Родины нет, поэтому мы и делаем, что можем", "Делай, что можешь потому что других людей нет. Чтобы не было стыдно перед будущим поколением", "Красиво", "Метко и без лишних слов. Очень круто и правдиво", – написали в комментариях читатели, в том числе и воин Саша Положинский.

Для поэзии "Фоззи" придумали альтернативное продолжение с положительным окончанием. Оно тоже понравилось украинцам, оставившим более 500 реакций.

Ранее OBOZ.UA писал, что Фоззи объяснил, почему смерть Путина не прекратит войну. Подробнее об этом – читайте в материале.

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