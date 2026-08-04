PROSTIR FEST: первый украинский фестиваль в самом сердце Барселоны соберет тысячи украинцев со всей Европы

В этом августе сердце Каталонии будет биться в ритме Украины. С 21 по 23 августа, в преддверии Дня Независимости Украины, состоится PROSTIR FEST – первый масштабный украинский фестиваль под открытым небом в Европе.

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Цель – объединить украинцев вокруг общих ценностей, языка и талантов. Мы создаем пространство, где молодежь, вынужденно оторванная от дома войной, может почувствовать принадлежность к украинской нации и с гордостью нести украинскую культуру в мир.

Для проведения фестиваля выбрано одно из самых знаковых мест Барселоны – архитектурный музей под открытым небом Poble Espanyol на горе Монжуик. Это закрытая, безопасная и невероятно красивая территория, где воссоздана архитектура различных регионов Испании. Формат Open Air позволит наслаждаться качественным звуком под вечерним небом, создавая уникальный культурный контраст, который невозможно пропустить.

На сцене PROSTIR FEST выступят артисты, определяющие современный музыкальный облик Украины:

21.08 | Пятница

PARFENIUK – трендсеттер, чьи песни набирают миллионы просмотров. Его дебютный альбом стал революционным, а сингл "Врубай" – хитом поколений.

KOLA – главный голос чувств современной сцены, чьи эмоциональные баллады знает каждый украинец.

SHUMEI – харизматичный артист с мощным вокалом, превращающий каждую песню в энергетический взрыв.

LELY45 – самобытная исполнительница с уникальным тембром, которая привносит на сцену драйв альтернативного рока.

22.08 | Суббота

MAX BARSKIH – артист мирового уровня и главный хитмейкер страны, чьи шоу задают планку современной поп-музыки.

DOROFEEVA – самая популярная певица современной сцены, икона стиля, которая своими хитами дарит свет украинцам по всему миру.

KAZKA – мировой феномен, мастерски сочетающий украинский этно-код с современным электронным звучанием.

OTOY – голос современной сознательной молодежи и рупор социальных тем.

23.08 | Воскресенье

JERRY HEIL – триумфаторка европейской сцены, чьи песни покоряют чарты и миллионы слушателей по всему миру.

KLAVDIA PETRIVNA – главная музыкальная интрига и феномен года, чье выступление станет одним из самых ожидаемых событий фестиваля.

ZIFERBLAT – группа, покоряющая изысканным нео-роком и глубоким инструментальным звучанием.

ODYSSAY – live electronic artist с особой атмосферой, который дополнит финальный вечер под открытым небом.

Культурная миссия PROSTIR FEST сочетается с важной социальной целью. Фестиваль объединяет усилия с Благотворительным фондом "ТВОЯ ОПОРА" – организацией с 12-летним опытом и международным признанием (в частности, со стороны ВОЗ и ООН).

В рамках сотрудничества организаторы фестиваля поддерживают Семейный центр ментального благополучия "Твоя опора". Это пространство, где дети и семьи, пострадавшие от войны (в частности, ВПЛ, семьи военных и те, кто пережил оккупацию), получают бесплатную психологическую и педагогическую помощь. На сегодняшний день специалистами центра уже оказано более 13 000 бесплатных услуг.