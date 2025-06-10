'Просили деньги и контакты звезд'. Мошенники выдавали себя за известную украинскую телеведущую в соцсетях

Легендарную телеведущую Татьяну Цимбал, которую помнят миллионы зрителей с золотых времен украинского ТВ, втянули в мошенническую аферу. Артистка стала мишенью онлайн-мошенников: в Facebook появились фейковые профили, созданные от ее имени.

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Об этом Татьяна Цимбал рассказала в интервью OBOZ.UA. Злоумышленники писали знакомым ведущей, просили деньги и выманивали контакты известных людей. Благодаря бдительности друзей артистки профили удалось заблокировать.

"Обидно, что фейки стали повсеместными в нашей жизни, – сетует Татьяна Цимбал, – Несколько лет назад со мной случилась неприятность: злоумышленники дважды регистрировали от моего имени профили в Facebook – просили деньги, контакты известных людей. Мне позвонил телеведущий Олег Панюта и осторожно так: "А вы есть на Facebook?". Выпалила: "Не говори мне об этом!" Я уже была проинформирована, что произошло. Впоследствии мы отправили жалобы – профили закрыли".

В интервью телеведущая также резко высказалась об искусственном интеллекте: "Это не интеллект в человеческом понимании. Интеллект – это привилегия человека, а ИИ – лишь новая совершенная технология. По этому поводу расскажу историю – недавно смотрела программу, где вели разговор об этом известный мультипликатор и известный специалист по нейронауке. И вот он предложил ситуацию, будто обращается к Богу и спрашивает: "Можешь написать формулу Вселенной?" Бог начинает писать. Режиссер анимации стоит у него за спиной, подглядывает – и вдруг восклицает: "О, здесь ошибка". А Бог ему: "Знаю". И ученая говорит: "Вот оно. Божественная ошибка – это и есть талант". То, что открывается неожиданно – не из логики, а из прорыва. Что-то, чего раньше не было. Кто такие гениальные люди? Кто создает то, чего не существовало".

Полное интервью с Татьяной Цымбал читайте на OBOZ.UA здесь.

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