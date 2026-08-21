"Проблемный" бойфренд Хайден Панеттьери, который был рядом с ней в момент смерти, сделал первое заявление

Брайан Хикерсон, бывший бойфренд американской актрисы Хайден Панеттьери, умершей в возрасте 36 лет, впервые прокомментировал ее смерть. Мужчина, с которым у знаменитости были сложные и нестабильные отношения, находился рядом с ней в момент трагедии.

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Как сообщает TMZ, заявление Хикерсона через его адвоката Слоана Эллиса было обнародовано после того, как к расследованию смерти Панеттьери подключилось Управление по борьбе с наркотиками США (DEA).

"Смерть Хайден все еще расследуется, и важно дать возможность этому расследованию продолжаться. Как уже сообщалось в медиа, полиция подтвердила, что признаков преступления обнаружено не было", – сказал адвокат мужчины.

Он также попросил не делать дополнительных заявлений до завершения следственных действий.

"Из уважения к близким Хайден и с учетом хода расследования на данный момент мы не будем давать никаких дополнительных комментариев", – добавил Слоан Эллис.

Панеттьери умерла 16 августа в своей квартире в Южной Каролине. По данным правоохранительных органов, Брайан Хикерсон и его брат Зак находились в жилом комплексе, когда актрисе стало плохо. На место вызвали медиков, которые проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти знаменитость не удалось. Смерть констатировали в 14:32.

Согласно полицейскому отчету, Хикерсон показал правоохранителям "пакет с лекарствами", которые принимала Панеттьери. В то же время предварительное вскрытие не выявило у 36-летней актрисы каких-либо травм, которые могли бы привести к смерти.

Причина трагедии пока остается неизвестной. В то же время американские правоохранительные органы рассматривают различные версии, в частности возможную передозировку. Именно поэтому к расследованию подключилось DEA. На месте смерти также нашли налоксон – антидот, спасающий жизнь при передозировке определенных видов наркотиков. Получала ли Панеттьери этот препарат, пока неизвестно.

"Проблемные" отношения Хикерсона с актрисой на протяжении нескольких лет сопровождались скандалами. Пара начала встречаться в 2018 году, а уже в 2019-м мужчину арестовали по обвинению в домашнем насилии в отношении Панеттьери. В 2020 году актриса также добивалась запретительного судебного приказа против него.

В мемуарах "Это я: Расплата", вышедших в мае 2026 года, Панеттьери рассказала, что однажды мужчина жестоко избил ее, после чего она несколько недель не выходила из дома. Она также признавалась, что долгое время боялась обращаться в полицию из-за возможного резонанса.

В 2021 году Хикерсон не признал себя виновным по выдвинутым против него обвинениям, а впоследствии получил четыре года условного срока. Несмотря на это, после разрыва он и Панеттьери еще неоднократно возобновляли общение.

Мать актрисы Лесли Фогель заявила, что именно Хикерсон был рядом с ее дочерью в момент смерти. По словам женщины, семья долгое время пыталась избавиться от его влияния на Панеттьери.

"Этот человек в её жизни, от которого мы пытались избавиться уже довольно долго, был с ней во время её смерти. И это был Брайан Хикерсон", – сказала Фогель.

Панеттьери умерла всего за пять дней до своего 37-летия. Актриса родилась 21 августа 1989 года.

У нее осталась дочь Кая, которую она родила от украинского боксера Владимира Кличко. Панеттьери много лет поддерживала Украину, а после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно выступала с заявлениями в поддержку украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая жена Виталия Кличко рассказала, о чем она беседовала с Хайден Панеттьери незадолго до ее смерти. Она назвала Панеттьери одной из самых сильных и смелых женщин, которых она знала.

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