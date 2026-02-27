PROBASS ∆ HARDI с Klavdia Petrivna сняли клип на песню Strum. Видео

Добрый вечер, мы PROBASS ∆ HARDI с Klavdia Petrivna сняли клип! Чтооооо?

Видео дня

"Этот клип – о сочетании двух противоположных миров и разных музыкальных характеров. Именно этот контраст и создал особую энергию трека в стиле UKROBASS. В клипе заложены философские моменты и скрытые элементы – нам очень интересно, сможет ли их разглядеть зритель", – Артем Ткаченко (PROBASS ∆ HARDI).

Автором идеи клипа и режиссером выступил Сергей Кулибышев.

*(Сергей создал сериал "Ховаючи колишню", является одним из первых горячих фанатов Klavdia Petrivna и именно поэтому предложил артистке написать саундтрек к сериалу, так появилась песня "Чай" и началась дружба)."Эта идея крутилась в голове несколько лет, но она ждала именно этого дуэта. Сейчас все живут в парадоксе: мы можем стоять вплотную друг к другу на эскалаторе, на расстоянии вытянутой руки, но при этом быть в разных галактиках, потому что каждый "залип" в свой экран.

Хотелось показать отстраненность одним кадром, чтобы зритель почувствовал непрерывное движение. Снимать One Shot в Respublika Park – технический вызов, но все прошло максимально кайфово. Особенно круто было работать с фанатами Клавдии (а их было 100! человек на площадке): они объединились в одну живую цепь, и это дало невероятную энергию в кадре. Ветераны проекта TYTANOVI в кадре стали символом искреннего уважения всем защитникам", – делится режиссер Сергей Кулибышев.

STRUM – это напоминание: настоящая искра происходит только тогда, когда мы находим путь сквозь цифровые преграды к живым чувствам. Смотреть клип.