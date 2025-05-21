Каннский кинофестиваль продолжает удивлять не только кино, но и этическими "кульбитами" звезд. На этот раз в центре внимания – актрисы Дакота Джонсон, известная по фильмам "50 оттенков серого", "Суспирия", "Мадам Паутина", и Адриа Архона, которые в непринужденной манере решили обратиться к России – федерации, которая каждый день обстреливает Украину, разрушает города и убивает гражданских.

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Звезды приехали в Канны с презентацией романтической комедии Splitsville – истории о запутанных отношениях двух супружеских пар. Очевидно, путаница с моральными ориентирами у актрис вышла далеко за пределы сценария – они дали интервью российскому прокремлевскому медиа.

Сначала пропагандисты выпытали у актрис детали их нового фильма. Уже в конце интервью они попросили актрис обратиться к российской аудитории.

"А вы не могли бы в конце сказать Privet, Rossiya! российской аудитории?" – обратились к знаменитостям россияне.

Тогда коллега Джонсон – Архона – немного поколебалась и, хоть и пошутила, мол, боится ошибиться, все же сказала: "Hi, Russia!" ("Привет, Россия!").

Дакота Джонсон с начала полномасштабного вторжения придерживалась позиции молчания и не становилась ни на сторону Украины, ни России. Однако лишь на четвертый год большой войны она показала свою истинную сущность, дав интервью россиянам.

Ранее OBOZ.UA писал, что фильм для взрослых со звездой "Гарри Поттера" произвел фурор в Каннах и вызвал 8-минутные овации. Лента получила положительные отзывы критиков за откровенную, но в то же время щемящую и тонкую драму о самопознании, сексуальности и личной свободе.

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