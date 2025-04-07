'Пришлось делать операцию'. Алена Тополя призналась, почему больше не планирует рожать

У певицы Алены Тополи, которая в браке с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополеем имеет трое детей, категорически ответила на вопрос, планирует ли с мужем заводить четвертого ребенка. По словам певицы, после рождения дочери Марии она вынуждена была решиться на операцию, из-за чего теперь будет сложно выносить еще одного ребенка.

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Об этом Алена Тополя рассказала в интервью OBOZ.UA. Певица также призналась, что в юности и думать не могла, что станет мамой троих детей.

"Хотим ли мы четвертого ребенка? Я не думаю об этом, потому что во время беременности Машей у меня полностью разошлись на животе мышцы, – рассказывает Алена Тополя. – Должна была делать операцию, поставить специальную сетку. Я не могу физически больше рожать. Возможно, есть какие-то варианты, но это будет очень опасно – и для меня, и для ребенка".

"Очень погрузила себя. – объясняет причину хирургического вмешательства певица. – Кроме того, будучи беременной Машей, имела очень большой живот. И даже при малейшей нагрузке все начинало болеть, ныть. А потом не могла нормально поесть. Как будто перехватила немного, а такое впечатление, что съела слона – так выпирал живот. Органы размещались не под мышцами, а под кожей. Понимала, что дальше так быть не может, поэтому было принято решение об операции. Сетка держится, все хорошо. Единственное, что я не убереглась после вмешательства – сразу и за руль, и в дальние поездки, и тренировку спортом начала. И получила широкий шрам на животе. Думаю теперь о татуировке или шлифовке".

"В юности я вообще о детях не думала. Более того, даже имела убеждение, что замуж никогда не выйду, считала, что мне это не нужно, – добавляет Алена Тополя. – Зачем? Я сама себе хозяйка – и это нравилось. Я не собиралась под венец, вот честно. Но не жалею, что все вышло иначе".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Тополя очаровала сеть видео с 4-летней дочерью, растущей копией папы.

Полное интервью с Аленой Тополею читайте на OBOZ.UA здесь.

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