Принцесса Шарлотта – копия принцессы Дианы: в сеть выложили впечатляющее фото 1967 года

Брат покойной принцессы Дианы – Чарльз Спенсер – поделился архивным фото из своего детства. На нем он позирует с мамой и сестрой. Фаны сразу обратили внимание, как сильно маленькая леди Ди схожа с принцессой Шарлоттой – дочерью будущего короля Великобритании Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.

Принцессу Диану и ее внучку, которую ей не суждено было увидеть из-за трагической смерти в автокатастрофе 1997 года, нередко сравнивают в сети. Вот так и фотография Черльза Спенсера, опубликованная им в Instagram, стала поводом для фанатов королевской семьи в очередной раз констатировать, что мама и дочь принца Уильяма похожи, как две капли воды.

На фото 1967 года маленькая Диана Спенсер позирует в белом льняном топе и шортах, на ее ногах – шлепанцы, а короткие волосы с челкой очаровательно обрамляют улыбающееся лицо. Рядом с ней на качелях позировал брат в клетчатом поло и шортах с носками и сандалями.

Фрэнсис Кидд, мать двух малышей, которой на тот момент был 31 год, тоже можно увидеть на черно-белом снимке. Вероятно, кадр был сделан на территории дома детства принцессы Дианы – имения Альтхорп в Западном Нортгемптоншире.

Граф Чарльз Спенсер оставил в описании: "Моя мама, Диана и я, примерно в 1967 году. Мне было три года, а Диане 5 или 6. Мне нравится, какими счастливыми выглядит каждый из нас. На этом этапе моей жизни мама дала мне прозвище "Базз", потому что она видела во мне бесконечную энергию достаточно счастливой и занятой пчелы".

Тем временем комментаторы засыпали публикацию комментариями о сходстве Дианы и Шарлотты. Многие с грустью размышляли о том, что "королева людских сердец" была бы прекрасной бабушкой для своих внуков, но, к сожалению, она ушла из жизни несправедливо рано.

Следует заметить, что Чарльз Спенсер регулярно радует пользователей сети архивными фото со своей старшей сестрой. Не так давно граф делился снимком, где маленькая Диана в розово-белом платье из гипюра и туфлях "Мэри-Джейн" обнимает его за плечи.

"Память о Диане никогда не угаснет. Ее очень не хватает", – трогательно написал Спенсер.

Королевских фанатов безумно трогает и радует тот факт, что Шарлотта унаследовала внешность бабушки, которую до сих пор считают иконой стиля.

Как писал OBOZ.UA ранее, принцесса Шарлотта была признана самым богатым ребенком в мире. Ее брат Джордж, второй в очереди на британский престол, занимает в этом списке второе место. О миллиардном состоянии 8-летней девочки – читайте в материале.

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