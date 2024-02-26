8-летняя принцесса Шарлотта – самый богатый ребенок в мире: кто еще есть в списке 'маленьких богачей' и во сколько оценивают их состояние

3,9 миллиарда фунтов стерлингов, то есть более 190 миллиардов гривен – в столько оценивают состояние 8-летней принцессы Шарлотты, дочери будущего короля Великобритании принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Эта цифра сделала маленькую наследницу самым богатым ребенком в мире. Она даже обогнала своего старшего брата – принца Джорджа, который когда-то займет британский престол после своего отца.

Впрочем, состояние десятилетнего Джорджа также впечатляет. Речь о 2,8 миллиардах фунтов стерлингов (свыше 136 млрд грн). С такой суммой юный принц оказался на второй строчке в списке самых богатых детей мира, который обнародовала платформа Outdoor Toys.

Итак, Шарлотта в списке первая. "Эффект Кейт Миддлтон", когда модный выбор принцессы Уэльской оказывает существенное влияние на модные тенденции, передался и ее единственной дочери, способствовав росту ее состояния. Будучи частью богатого и влиятельного королевского рода, принцесса Шарлотта чрезвычайно привилегирована и имеет доступ к значительным богатствам, включая наследство, инвестиции и даже бизнес-предприятия. Когда Шарлотта повзрослеет, мир, несомненно, будет следить за тем, что носит королевская девочка-подросток и "эффект принцессы Шарлотты" будет только усиливаться.

Что касается принца Джорджа, второго среди самых богатых детей в мире, то его состояние, безусловно, регулярно растет. Когда ты рождаешься в статусе будущего короля, априори становишься одним из самых богатых не только среди детей, но и среди людей во всем мире в целом. Известно, что только после своего появления на свет Джордж унаследовал почти 54 тысячи гектаров земли в 23 графствах Великобритании, а его дедушка – король Чарльз ІІІ – сделал ему подарок стоимостью 18 000 фунтов стерлингов (более 877 тысяч гривен).

Третий в списке самых богатых детей – годовалый сын культовой певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky. Состояние Рзы Ателастона Майерса оценивают в 1,2 миллиарда долларов (46 миллиардов гривен). Аналитики объясняют, что на огромное состояние Рзы в первую очередь повлияла его мать, которая сейчас занимается не столько музыкой, сколько брендом косметики Fenty и империей женского белья Savage X Fenty. Общая сумма также учитывает деньги отца Рзы, A$AP Rocky, заработавшего миллионы благодаря своей прибыльной рэп-карьере, а также карьере модельера.

Далее в списке разместилась дочь Бейонсе Блю Айви Картер с состоянием 720 млн долларов (почти 28 млрд гривен).

Закрывает пятерку лидеров дочь Кайли Дженнер и Тревиса Скотта – Сторми Вебстер с $570 млн (22 млрд грн), а сразу за ней ее двоюродная сестра, дочь Ким Кардашьян и Канье Веста – Норт Вест с $375 млн (свыше 14 млрд грн).

Сын Гвен Стефани и Гэвина Россдейла – Аполлон Боуи Флинн – седьмой в списке. Далее следуют американские блогеры Влад и Ники, снимающие образовательно-развлекательный контент. Закрывает десятку 12-летний YouTube-блогер Райан Кадзи.

А вот девятый в списке – любимец публики принц Луи. Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма имеет состояние в размере почти 98 млн фунтов стерлингов (4,8 млрд грн).

Как писал OBOZ.UA ранее, принцесса Шарлотта также имеет домашний долг в семье. Но он у девочки особенный – наделять оптимизмом других. Международная эксперт по вопросам отцовства Джо Фрост рассказала, как Шарлотта "правит дома", держа под контролем своих братьев Джорджа и Луи.

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