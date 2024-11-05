Принц Уильям в деловом костюме сыграл в регби с африканскими детьми. Самые забавные фото

Британский принц Уильям во время благотворительного события не смог сдержать себя и сыграл с африканскими детьми в регби, даже не сняв деловой костюм. К группе подростков средней школы принц Уэльский присоединился случайно после нескольких официальных встреч.

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Вместе с ним на стадионе появились легенды южноафриканского регби Тэндай Мтавариру и Джоэл Странски. Как пишет Daily Mail, после того, как будущий король увидел мяч и начал к нему приближаться, Странски пытался остановить королевское лицо, схватив за руку и оттянув пиджак.

"Это произошло случайно. Мы выполняли упражнение, и это просто произошло, инстинкт возобладал, я думаю. Это всегда инстинкт, когда рядом есть игрок, так и должно быть! Я просто подумал потом: "О нет, я схватил принца". Но он замечательный парень, очень скромный. И я думаю, что ему это понравилось, если честно. Я думаю, что в его роли он хотел бы выйти на сцену и сделать больше подобных вещей. Он поблагодарил меня за участие", – признался регбист.

Спортсмен поделился впечатлениями от игры с принцем Уэльским. Он заметил, что королевское лицо сначала нервничало, но позже влилось в игру. По словам Джоэла Странски, он хорошо общался с детьми и показал им себя с другой стороны.

"Я был очень рад, что меня попросили принять участие в таком особом событии. Присутствие Уильяма здесь ничего бы не значило, если бы он не был настолько искренним, каким он был с этими детьми. Он разговаривал с каждым из них, задавал им вопросы, действительно был завлечен. Очевидно, что у него есть опыт, но я думаю, что эти дети посмотрят на него в другом свете. Он был человеком, таким интересным, таким вдохновенным с ними, он поощрял их быть лучшими, насколько это возможно", – резюмировал он.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Уильям показал фотографии принцессы Дианы, какие ранее никто не видел. К моменту съемки ему было почти 11 лет.

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