Принц Уильям стал звездой сети из-за своего 'тайного таланта', который случайно попал на камеру

Принц Уэльский Уильям привлек внимание пользователей сети после того, как во время матча регбийного турнира Six Nations в Кардиффе – столицы Уэльса – камеры зафиксировали, как он эмоционально исполняет национальный гимн этой страны. Именно это назвали его "тайным талантом".

Принц Уильям, который является покровителем Уэльского регбийного союза (WRU) и регулярно поддерживает национальную команду во время важных игр, посетил стадион, где сборная Уэльса проводила финальный матч турнира против Италии, отмечает Daily Mail. Перед началом игры на стадионе традиционно прозвучал гимн страны – Hen Wlad Fy Nhadau (Land of My Fathers).

Во время исполнения гимна принц стоял на трибунах вместе с болельщиками и пел его слово в слово. Камеры трансляции зафиксировали этот момент, после чего ролик начали активно распространять в соцсетях. Многих удивило, что наследник британского престола хорошо знает валлийский текст и поет его уверенно.

В соцсети Х пользователи отмечали эмоциональность исполнения и поддержку Уэльса со стороны королевской семьи. Один из авторов написал: "Не знаю, встречал ли я когда-нибудь национальный гимн, который поют с такой гордостью и энтузиазмом". Другая пользовательница отметила: "Я англичанка до глубины души, но у меня мурашки по коже, когда я слушаю это страстное исполнение Land Of My Fathers. Просто волшебно".

Другие комментарии также были одобрительными: "Как приятно видеть принца Уильяма в Уэльсе", "Вау! Я всегда любил этот национальный гимн – от него мурашки по коже", "Это довело меня до слез. Приятно видеть такую гордость и эмоции за их национальный гимн, и принц Уильям это чувствует".

Как отмечает источник, некоторые болельщики даже пошутили, что присутствие принца принесло команде удачу. Уэльс в этом матче победил Италию со счетом 31:17 и прервал серию неудач в турнире Six Nations, которая длилась несколько лет.

Отметим, что принц Уильям и Кейт Миддлтон получили титулы принца и принцессы Уэльских в сентябре 2022 года после смерти королевы Елизаветы II, когда королем стал Чарльз III. Ранее пара была известна как герцог и герцогиня Кембриджские.

После получения новых титулов супруги неоднократно подчеркивали свою заинтересованность культурой и языком Уэльса. В 2024 году Уильям рассказывал, что совершенствует валлийский язык с помощью приложения Duolingo.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Уильям показал невиданное ранее фото со своей мамой, принцессой Дианой, среди цветов и растрогал сеть.

