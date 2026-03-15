Принц Уильям показал редкое фото с принцессой Дианой среди цветов и растрогал сеть

Принц Уильям поделился редким фото с покойной мамой, принцессой Дианой, по случаю Дня матери, который в Британии отмечается 15 марта. На снимке, сделанном в 1984 году на цветочном поле главного дома семьи в Хайгроув, Диана изображена вместе с двухлетним Уильямом.

Видео дня

Фотографию ранее не видела публика – она принадлежит к частной семейной коллекции. В подписи к фото, обнародованном в Instagram, принц Уильям написал: "Вспоминаю свою маму – сегодня и каждый день. Думаю обо всех, кто сегодня вспоминает своих близких. С Днем матери!"

Ежегодно принц Уэльский отдает дань уважения принцессе Диане, которая погибла в 1997 году, когда Уильяму было всего 15 лет, публикуя редкие снимки и искренние подписи.

Публикация принца Уильяма вызвала активную реакцию пользователей сети. Многие отмечали, что фото и подпись очень искренние и трогательные, а также выражали восхищение тем, какой семьей стали Уильям и Кейт.

"Какое простое, но душевное сообщение".

"Она гордится вами, Уильям".

"Я уверена, что она гордится тем мужчиной, которым вы стали, и семьей, которую вы создали".

"Диана так гордилась бы своей "родной душой", как она называла Уильяма! Желаю очень мирного дня самому лучшему будущему королю, которого могла бы иметь Британия".

"Какое милое фото! Она бы так гордилась вами, вашей прекрасной семьей и замечательной мамой-принцессой Кейт!"

"Такой душевный момент! Такой полный любви и сладости".

Как сообщает Daily Mail, принц Гарри ранее организовывал возложение цветов на могилу своей покойной матери в этот день, а его племянники – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи – создавали открытки, адресованные "бабушке Диане".

Накануне принцесса Кейт отдала дань памяти свекрови Диане, надев кольцо Cartier Trinity, которые были любимыми украшениями покойной принцессы. Считается, что этот жест был продуманным подарком Уильяма в честь 43-летия жены и символической данью памяти Диане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!