Принц Уильям и принц Джордж появились на публике в почти одинаковых образах: 10-летнего мальчика назвали мини-копией папы

Принц Джордж обрадовал королевских болельщиков, когда неожиданно появился вместе со своим отцом, принцем Уильямом, на финале Кубка Англии на Уэмбли в субботу 25 мая. Папа и сын были на публике в почти одинаковых образах.

10-летний принц Джордж был мини-копией своего отца, когда смотрел игру Манчестер Сити против Ман Юнайтед. Он был одет в стильный темно-синий костюм, белоснежную рубашку и темно-синий галстук, украшенный пастельно-розовыми конфетными полосками, пишет Hello.

Наряд принца Уильяма был почти идентичным. Семья наслаждалась футболом.

Многие заметили почти одинаковое сходство между принцем Уильямом и манерами его сына.

"Они оба даже стоят одинаково!" – отметил поклонник на X, ранее Twitter.

"Ой, принц Джордж, безусловно, – это мини-копия его папы", – прокомментировал другой.

Очевидно, что принц Джордж в 10 лет унаследовал доверие матери и отца. Можно было увидеть, как королевское лицо обменялось несколькими словами с тренером Манчестер Сити Пепом Гвардиолой после матча.

Также Джордж кратко пообщался с вратарем Манчестер Сити Стефаном Ортегой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что королевские поклонники заметили потрясающее сходство 10-летнего принца Джорджа с дедушкой в таком же возрасте.

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