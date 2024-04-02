Копия Чарльза ІІІ. Королевские поклонники заметили потрясающее сходство 10-летнего принца Джорджа с дедушкой в таком же возрасте

Поклонники королевской семьи считают, что принц Джордж, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, невероятно похож на своего дедушку, короля Великобритании Чарльза ІІІ. Как доказательство в сети сравнили два видео: одно современное с маленьким наследником на трон, а другое – архивное с детства сына Елизаветы II.

На кадрах можно вблизи рассмотреть лица двух членов королевской семьи, обнаружив четкие сходства. Соответствующее видео стало вирусным в TikTok. OBOZ.UA тем временем сделал свои коллажи с фотографиями Джорджа и архивными снимками маленького Чарльза, чтобы сравнить родственников.

Ролик, как уже отмечалось, состоит из двух частей. Сначала зрители видят родившегося 22 июля 2013 года принца Джорджа на одном из официальных королевских событий. Далее кадр меняется на архивное видео с юным Чарльзом, которому там примерно столько же, сколько сейчас сыну Уильяма и Кэтрин, то есть 10 лет.

"Их лица очень похожи", – подписал автор ролика.

Многие комментаторы согласились с этим мнением, написав: "Наконец-то это кто-то сказал", "Они будто близнецы", "Копия дедушки".

Впрочем, единогласными интернет-пользователи не остались. Многие высказали мнение, что внук и дедушка совсем не похожи, и Джордж имеет больше общих черт с бабушкиной линией, то есть принцессы Дианы, трагически погибшей в 1997 году.

Так или иначе, но Джордж, который также когда-то займет трон, действительно имеет много общего со своим дедушкой-монархом. В частности, ему передалась любовь Чарльза к садоводству и фермерству. Известно, что во время каникул маленький принц с большим энтузиазмом возится в земле и со скотом.

А вот что касается сходства с Леди Ди, то эту нишу заняла принцесса Шарлотта. Дочь Уильяма и Кэтрин, которой 2 мая исполнится 9 лет, действительно унаследовала внешность, а возможно даже чувство вкуса, от своей бабушки, которую до сих пор считают иконой стиля всех времен. Детальнее об этом – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевский эксперт Марк Рош поделился своими предположениями относительно точного диагноза Кейт Миддлтон. Вероятно, принцесса борется с раком толстой кишки. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!