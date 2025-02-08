Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София в четвертый раз стали родителями

7 февраля королевская семья Швеции стала больше еще на одного человека. Жена принца Карла Филиппа – принцесса София – родила четвертого ребенка.

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Ее высочество привело в этот мир девочку. Радостной новостью новоиспеченные родители поделились на официальной странице в Instagram.

"В пятницу, 7 февраля, в 13:10 Ее Королевское Высочество принцесса София родила здоровую дочь в больнице Дандерид в Стокгольме", – говорится в публикации.

Пока что супруги не рассекречивают имя малыша и не делятся с общественность фотографиями новорожденной. Однако, согласно информации, что появилась на официальном сайте королевской семьи Швеции, вес ребенка составляет 3645 граммов, а рост – 49 сантиметров. Также отмечается, что принц Карл Филипп присутствовал в больнице во время всего процесса родов жены.

Впервые о беременности принцессы Софии стало известно 2 сентября 2024 года. Тогда шведский королевский двор обнародовал соответствующее заявление, где было отмечено, что Ее Высочество чувствует себя хорошо, а малыш должен появиться на свет в феврале.

Принц Карл Филипп с избранницей уже воспитывают троих сыновей: 8-летнего Александра, 7-летнего Габриэля и 3-летнего Джулиана.

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