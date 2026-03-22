Принц Брунея, который был самым желанным холостяком Азии, показал первое официальное фото с новорожденной дочерью

Принц Брунея Абдул Матин, которого долгое время называли одним из самых завидных холостяков Азии, обнародовал новое семейное фото с женой и новорожденной дочерью. Снимок появился по случаю празднования Рамазан-байрам и стал первым официальным портретом семьи в полном парадном образе.

Речь идет не о первом появлении ребенка на публике – ранее супруги уже делились кадрами с дочкой. Впрочем, на этот раз фото имеет именно официальный характер: все члены семьи позируют в изысканном наряде, в классическом интерьере, что соответствует королевскому протоколу. Кадр обнародовали в Instagram.

На фотографии принцесса Аниша сидит в роскошном интерьере с позолоченными элементами, держа на руках дочь Захру Мариам Болкиа. Она одета в длинное серебристое платье, украшенное блестящими деталями, а голову покрывает легкий светлый платок. Принц Матин стоит рядом в темно-синем двубортном костюме с галстуком и аккуратным нагрудным платком. Младенец одет в светлую одежду и спокойно спит на руках матери.

О рождении первенца супругов стало известно 8 февраля 2026 года. В заявлении офиса султана Хассанала Болкиаха сообщалось, что принцесса Аниша благополучно родила дочь в 8:50 утра. После объявления новости на территории дворца Истана Нурул Иман прозвучало 17 пушечных выстрелов.

Согласно конституционным нормам Брунея, новорожденная девочка не входит в линию наследования престола, поскольку трон передается только по мужской линии. Сам принц Матин является одним из десяти детей султана и занимает пятое место в очереди на престол.

О беременности пара сообщила в октябре 2025 года, опубликовав совместное черно-белое фото. Супруги поженились в январе 2024 года после нескольких лет отношений, которые держали в приватности.

Свадьба принца Матина и Аниши Росны стала одним из самых масштабных королевских событий региона и длилась десять дней. Торжества были разделены на несколько этапов в соответствии с традициями Брунея и исламских обрядов. В частности, состоялась церемония хатам аль-Корана, во время которой невеста публично читала Коран от начала до конца. Также провели обряд бербедак манди – традиционный ритуал, во время которого на руки молодоженов наносят специальную пасту.

Отдельным этапом стали официальные приемы и церемонии обмена подарками. Основные события проходили в столице Бандар-Сери-Бегаван. На празднование прибыли представители королевских семей и высокопоставленные чиновники из разных государств.

Во время главной церемонии принц Матин в традиционном наряде прибыл в мечеть Султана Омара Али Сайфуддиена, где состоялось заключение брака. Позже состоялся масштабный банкет, который стал кульминацией свадебных торжеств.

Известно, что пара была знакома много лет, однако свои отношения держала подальше от публичности. О помолвке объявили в 2023 году, а еще до этого внимательные наблюдатели обратили внимание на кольцо с большим камнем на безымянном пальце Аниши.

Принцесса Аниша Росна происходит из влиятельной семьи: ее дед был советником султана. Она также занимается бизнесом и является владелицей бренда одежды. По архивным фото, которые публиковали члены семьи, Матин и Аниша были знакомы еще с детства.

До женитьбы принц Матин имел репутацию одного из самых привлекательных и желанных холостяков в мире.

