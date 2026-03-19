Премьера 'Угадай мелодию' на Sweet TV: звезды теряются в собственных треках

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV представляет премьеру музыкального шоу "Угадай мелодию". Первые две серии уже доступны на платформе. Новые эпизоды будут выходить каждую среду и пятницу.

Видео дня

В шоу приняли участие 45 украинских звезд – Артем Пивоваров, Тина Кароль, Ирина Билык, Тарас Цимбалюк, Евгений Клопотенко, Василий Байдак, Григорий Решетник, Львы на джипе и другие. В каждом выпуске зрители могут не только наблюдать за игрой, но и угадывать знакомые мелодии вместе с любимыми артистами.

"В мире есть 3 вещи, на которые можно смотреть вечно – как горит огонь, как течет вода, и как звезда не может угадать собственную песню", – сказал Михаил Хома, ведущий "Угадай мелодию".

По правилам игры, в первом раунде артисты соревнуются наперегонки: кто быстрее узнает мелодию и правильно назовет песню. Во втором раунде остаются двое участников – они делают ставки, за сколько нот смогут узнать песню, и проверяют свою музыкальную интуицию. Третий раунд – супер-игра: за 30 секунд артист должен отгадать и назвать 7 песен.

Однако напеть мотив и вспомнить название – это совсем разные вещи. Поэтому на шоу раскрываются настоящие эмоции звезд, без сценария, но с настоящим азартом.

"Ну что вы смотрите на меня, ну моргните хоть что-то. Я подсмотрю у музыкантов, у них есть текст", – реагирует Светлана Тарабарова.

"Спасибо, шо так меня подставили", – возмущается Александра Зарицкая из группы KAZKA.

"Моя категория – это "мокрая тоска". Недавно была ситуация: пошел в душ, выхожу - света уже нет. Мне прямо надо выходить, а я мокрый, голова мокрая, я приуныл. Поэтому "мокрая печаль" – это точно мое", – объясняет самый известный тиктокер Влад Шевченко.

"Сбоку стоишь – будто все знаешь. А тут в голове пусто", – жалуется Виктор Бронюк.

Украинская песня и культура – это то, что объединяло украинцев в самые сложные времена. "Угадай мелодию" это возможность переключиться и узнать больше об украинском музыкальном наследии: от народных песен до современных хитов, вспомнить любимые треки и поиграть всей семьей.

Напомним, "Угадай мелодию" имеет благотворительную составляющую – весь призовой фонд идет на поддержку ВСУ. Каждый артист, победивший в шоу, выбирает подразделение или фонд, на который SWEET.TV передает весь выигрыш в виде доната. Так, по результатам первых двух выпусков 2 подразделения получили донат в 220 тысяч гривен.

В проекте "Угадай мелодию" приняли участие: Alyona Alyona, Даша Астафьева, Василий Байдак, Ирина Билык, Станислав Боклан, Виктор Бронюк, BRYKULETS, Артем Дамницкий, Вячеслав Довженко, Александра Зарицкая, Евгений Галич, Галицкая Дива, Павел Зибров, Тина Кароль, Евгений Клопотенко, Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Анастасия Король, Екатерина Кузнецова, Влад Куран, Артур Логай, Львы на джипе, Тимур Мирошниченко, Алена Омаргалиева, Злата Огневич, Артем Пивоваров, Дарья Петрожицкая, Александр Пономарев, Лилия Ребрик, Григорий Решетник, Анжелика Рудницкая, Анна Ризатдинова, Jerry Heil, Влад Шевченко, TARABAROVA, TAYANNA, Антон Тимошенко, Александр Терен, Тарас Тополя, Евгений Таллер, Тарас Цимбалюк, SKYLERR, Кристина Соловий.