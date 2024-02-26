Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась в любви 'Антитілам' и спела припев 'Фортеці Бахмут'

Годовщину с начала полномасштабного вторжения отметили не только украинцы, но и иностранные чиновники. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила Украину и встретилась с группой "Антитіла", имея при себе подарок – награду, которую посвятила сопротивлению россиянам в кровопролитной войне.

Еще полгода назад она признавалась, что песня "Фортеця Бахмут" задела ее так, что группа стала одной из ее любимых. Потому чиновница не могла приехать с пустыми руками. В свою очередь представители "Антитіл" назвали в Instagram Джорджу Мелони большим другом Украины и сделали ответный подарок – проигрыватель с пластинкой, на которую среди других песен записана также "Фортеця Бахмут", ставшая символом стойкости украинского народа.

"Во время визита президента Украины в Италию полгода назад премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что начинает свое утро с новостей об Украине, а также спела припев песни "Фортеця Бахмут", которую полюбила еще на фестивале в Сан-Ремо, став искренним поклонником музыки группы "Антитіла", – рассказали представители "Антитіл".

Как мы отмечали ранее, премьер-министр прибыла не с пустыми руками – с наградой с гербом Украины и надписью "Daremo anima e corpo per nostra liberty", что переводится как "Душу и тело мы положим за нашу свободу". Как утверждают "Антитіла", ее посвятили "двум годам украинского сопротивления".

Группа призналась, что проигрыватель, который они решили подарить Мелони в ответ, – итальянского производства, но пластинка, которую они вложили в презент, является украинской душой.

"Пользуясь случаем, "Антитіла" также решили сделать подарок большому другу Украины. Виниловый проигрыватель итальянского производства с украинской душой – пластинкой MLNL, содержащей запись песни "Фортеця Бахмут". Ведь итальянское железо + украинская храбрость = непобедимое сочетание", – объяснили они.

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