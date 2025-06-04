Появилось редкое фото обвиняемого в каннибализме Арми Хаммера: как выглядит актер после того, как его 'отменили' в Голливуде

Американский актер Арми Хаммер, карьера которого практически остановилась после скандальных обвинений в сексуальном насилии и жутких фантазиях, снова появился на публике. Его бывшая жена, телеведущая и бизнесвумен Элизабет Чемберс, опубликовала редкое семейное фото с актером и их детьми – 10-летней дочерью Харпер и 7-летним сыном Фордом.

Видео дня

Фотографию Чемберс разместила в своих Instagram Stories с подписью: "С переходом во второй класс, Форди-мальчик". На кадре семья позирует с улыбками на лицах, а маленький Форд держит на руках собаку. Хаммер был одет в черную футболку и черные брюки, был спокойным и уравновешенным – это первое фото, где его видно в дружелюбном семейном контексте после серии скандалов, которые уничтожили его карьеру.

Напомним, Арми Хаммера обвинили несколько женщин в сексуальном насилии и агрессивном поведении, а также он попал в центр скандала после утечки предполагаемой личной переписки, в которой актер признавался в шокирующих БДСМ- и каннибалистических фантазиях. В сообщениях, которые распространились по сети в 2021 году, мужчина якобы писал: "Это так жестко. Думать, что держу твое сердце и контролирую его биение", и даже признавался, что однажды вырезал и съел кусок сердца животного.

После этого агентство WME разорвало с ним контракт, а ряд студий отменили участие актера в фильмах и сериалах. Хотя прокуратура Лос-Анджелеса отказалась выдвигать официальные обвинения, посчитав доказательства недостаточными, имидж актера был существенно разрушен. В медиа даже появлялась неподтвержденная информация о его возможной причастности к убийству – в частности, после того, как туристы нашли человеческие останки в Долине Чудес в Калифорнии недалеко от места пребывания актера. Полиция США официально опровергла любую причастность Хаммера к инциденту.

В подкасте Painful Lessons Хаммер впервые прокомментировал обвинения публично, назвав ситуацию "смешной": "Люди называли меня каннибалом, и все им верили. Мол, "Да, этот парень ел людей". Каких именно? О чем ты вообще говоришь? Знаешь, что нужно делать, чтобы стать каннибалом? Ты должен есть людей! Как я стану каннибалом?! Это было странно".

Он также признал, что пережил чрезвычайно сложный период в жизни, однако сейчас чувствует себя благодарным за уроки, которые получил.

Бывшая жена актера, с которой он был в браке с 2010 по 2020 год, недавно дала интервью программе Today with Jenna & Friends, где рассказала о нынешнем состоянии отношений в семье. По словам Чемберс, несмотря на непростой развод и скандалы, они с Арми сохранили взаимопонимание ради детей.

"Я не люблю это слово "со-отцовство", понимаете? Я думаю, что мы просто родители, и каждый воспитывает детей так хорошо, как может, с тем, что имеет. Наша семья, опять же, такая сильная и лучше, чем когда-либо. Но для меня развод сам по себе – это просто травма", – сказала она.

Хотя Арми Хаммер исчез с голливудских экранов и до сих пор не анонсировал возвращение к актерской карьере, новое семейное фото свидетельствует о том, что он пытается сохранить связь с детьми и адаптироваться к новой жизни вне медиапространства.

Ранее OBOZ.UA писал, что Арми Хаммера обвиняли в изнасиловании. Он якобы ударил девушку головой о стену и издевался более четырех часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!