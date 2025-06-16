Потап за границей загремел в больницу и показал, что с ним произошло. Фото

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко), который после начала большой войны уехал за границу, где пытается развивать карьеру под новым сценическим псевдонимом Славик Балаган, попал в больницу. Продюсер показал несколько кадров из кареты скорой помощи и палаты медицинского учреждения.

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Сейчас артист не раскрыл, почему его госпитализировали, однако поблагодарил врачей за то, что остался живым. О проблемах со здоровьем исполнитель сообщил на личной странице в Instagram.

"Опа. Поворот сюжета. Мечтал сделать паузу – сбылось: скорая, капельницы, больница. Спасибо врачам – я жив!" – написал рэпер.

На фотографиях можно увидеть, что Потап выглядит довольно плохо. Артист находится в клинике под капельницами.

Под постом продюсера через несколько часов после публикации появилось много комментариев. Некоторые пользователи сети посочувствовали Потапу и пожелали ему скорейшего выздоровления:

"Будь здоровым, дорогой наш".

"Выздоравливайте!"

"Что с вами случилось? Выздоравливайте, Алексей!"

Однако нашлись и те юзеры, которые довольно резко прокомментировали публикацию исполнителя. Одной из причин негативных слов в сторону Потапа стало то, что он обнародовал пост на русском языке:

"А на украинском уже стало трудно писать? Капельницы мешают?"

"Езжай в Украину! Здесь полечат".

"Свалил, то теперь русский на уровне с английским? Каждый раз, когда думают, что ты пробил дно, ты показываешь, что нет".

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